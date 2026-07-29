Bir televizyon programında, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik arasında tartışma çıktı. Fikir ayrılığıyla başlayıp kısa sürede karşılıklı ağır hakaretlere dönüşen gerginlikte Özçelik stüdyoyu terk etti. Özçelik'in stüdyoyu terk ettiği anlarda Geçer, Özçelik'e, "Geri zekalı, aptal" diyerek hakaret etti. Programın moderatörü Simge Fıstıkoğlu yaşanan olay sonrası izleyicilerden ve Özçelik'ten özür diledi.

Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Selçuk Geçer ile Gazeteci Can Özçelik, canlı yayında tartıştı. İkili arasında karşılıklı hakaretler programa damga vurdu.

Sözcü TV'de, moderatörlüğünü Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği "Sözcü Masası" programı canlı yayınında, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Selçuk Geçer ile Gazeteci Can Özçelik karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan fikir ayrılığı, dakikalar içinde sınırları aşarak hakaretlerin havada uçuştuğu bir gerginliğe dönüştü.

Canlı yayında ağır hakaretler havada uçuştu, gazeteci Can Özçelik stüdyoyu terk etti!

Programda ele alınan milletvekili maaşları, emekli vekillerin "çift maaş" hakkı ve TBMM harcamaları, stüdyodaki krizin temelini oluşturdu. Özçelik ve Geçer arasında, konunun nasıl yorumlanması gerektiğine dair başlayan anlaşmazlık, yerini hızla karşılıklı üslup eleştirilerine bıraktı.

PROGRAMDA GERGİN ANLAR

Yayının ilk anlarından itibaren hissedilen gerginlik, Can Özçelik'in Selçuk Geçer'e yönelik "Ben sizin fikirlerinize katılmıyorum." çıkışıyla tırmanışa geçti. Bu sözlerin ardından ses tonları yükselirken, moderatör Simge Fıstıkoğlu'nun araya girip ikiliyi sakinleştirme çabaları sonuçsuz kaldı. Başlangıçta fikirler üzerinden yürüyen tartışma, kısa sürede tamamen kişisel bir boyuta evrildi.

GAZETECİ ÖZÇELİK STÜDYOYU TERK ETTİ

Kontrolden çıkan tartışmada sarf edilen ağır ifadeler yayına damga vurdu. Selçuk Geçer’in Özçelik'e "Kardeşim hadsizlik yapma. Kalk git, yürü git. Sana ne saygı göstereceğim?" demesiyle ipler tamamen koptu. Bu sözler üzerine Özçelik stüdyodan ayrıldı.

Canlı yayında ağır hakaretler havada uçuştu, gazeteci Can Özçelik stüdyoyu terk etti!

Gazeteci Can Özçelik stüdyodan ayrılırken şu diyalog yaşandı:

Selçuk Geçer:

"Geri zekalı, aptal."

Can Özçelik:

"Çok büyük saygısızsın. Terbiyesiz, terbiyesiz adam."

MODERATÖRDEN ÖZÜR DİLEDİ

Olaylı anların ardından seyircilerden özür dileyen Simge Fıstıkoğlu, her iki isme de üsluplarından dolayı eleştiri yöneltti. Fıstıkoğlu ayrıca Can Özçelik'ten de özür diledi. Özçelik'in yayından ayrılmasıyla programa Selçuk Geçer ile devam edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası