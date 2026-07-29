Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı bakanlıkta ağırladı. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak’ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Kerkük’te faaliyet gösteren BP Energy Company of Kirkuk Limited’in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini satın almasının ardından Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşti.

STRATEJİK BİR MERKEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, “Kerkük, sadece zengin enerji kaynaklarıyla değil, asırlardır süren ortak tarihimiz, kültürümüz ve sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir. Dün Türkiye Petrolleri’nin Kerkük’teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı; enerji diplomasimiz kadar, Kerkük ile aramızdaki köklü tarihî ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adımdır.” dedi.

Kerkük’teki ortalık anlaşmasının ardından önemli temas! Bakan Bayraktar Kerkük Valisi Ağa’yı kabul etti

PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Bayraktar, “Anlaşmanın ardından Kerkük Valisi Sayın Mehmet Seman Ağa ile bir araya gelerek bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapabileceğimiz projeleri değerlendirdik. Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak’ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini de kullandı.

TARİHİ ADIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında TPAO tarafından imzalanan anlaşmaya ilişkin “Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.” açıklamasını yaptı.

3 MİLYAR VARİL

Söz konusu proje, Irak’ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük’teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor. Sözleşme alanının, ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Ayrıca, alanın, önemli ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor.

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