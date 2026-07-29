Beyoğlu’ndan Karaköy’deki oteline gitmek için taksiye binen Güney Koreli turist, taksicinin istediği ücret karşısında şoke oldu. 10 dakikalık yola 20 euro (1078 TL) ödeyen turist, o anları “İşte bu yüzden taksiye binmek istemiyorum” notunu düşerek paylaştı.

Kısa mesafeler için turistlerden istedikleri fahiş ücretlerle gündem olan taksicilere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beyoğlu’ndan taksiye binen Güney Koreli bir turist, Karaköy’e gitmek istediğini söyledi.

Hilebaz taksici! Koreli turist paylaştı, tepki topladı! 10 dakikalık yola 20 euro aldı

10 DAKİKAYA 20 EURO İSTEDİ

Dışarıda yağmur yağdığı için taksi kullanan turist, taksicinin kendisinden 10 dakikalık mesafe için istediği ücreti duyunca hayrete düştü. Taksici, Güney Koreli turistten 20 euro istedi.

Gideceği mesafenin 2 kilometre olduğunu belirten turist, şoföre şaşırarak tepki verse de istediği 20 euroluk ücreti ödedi. Taksicinin kendisini istediği otelin önünde değil uzağında indirdiğini belirten turist, o anları cep telefonu ile videoya kaydetti.

Hilebaz taksici! Koreli turist paylaştı, tepki topladı! 10 dakikalık yola 20 euro aldı

PARAYI ÖDEDİ, TEPKİ GÖSTERDİ

10 dakikalık mesafeye normal şartlarda indi bindi ücreti olarak 230 TL ödemesi gereken turist, taksicinin hilekarlığıyla toplamda yaklaşık 1078 TL ödeme yaptı.

Güney Koreli turistin "İşte bu yüzden taksiye binmek istemiyorum" notunu düşerek sosyal medyada paylaştığı bu anlar kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar taksi şoförüne tepki gösterdi.

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