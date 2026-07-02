Israrla taksimetre açmayıp 30 dolar istedi! Taksiciden, "Haram" diyen turiste pişkin cevap
Sosyal medyada gündem olan bir videoda taksicinin yabancı turistten taksimetre açmadan 30 dolar istemesi tepki çekti. Taksici, turistin "Haram" demesine ise "Ben Müslüman değilim" diyerek pişkince cevap verdi.
- Mersin Otogarı'nda cep telefonu uygulaması üzerinden yolcu alan bir taksi şoförü, otogar durağındaki taksiciler tarafından yolu kesilerek tehdit edildi.
- Bugün ortaya çıkan bir videoda, bir taksicinin aracına aldığı yabancı turistten taksimetre açmadan 30 dolar istediği görüldü.
- Turistin ısrarına rağmen taksimetre açmayı reddeden taksici, turistin "haram" sözlerine karşılık "Ben Müslüman değilim" diyerek kendini savundu.
- Taksici, turisti "Seni geri dönüp havalimanına bırakırım" şeklinde tehdit etti.
- Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti ve turistleri mağdur eden taksicilerle ilgili önlem alınması ve caydırıcı cezalar verilmesi talep edildi.
Art arda gelen taksici haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Mersin Otogarı'nda cep telefonu uygulaması üzerinden yolcu alan bir taksi şoförü, otogar durağının taksicileri tarafından yolu kesilerek tehdit edilmişti.
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SÖYLENMESİNE RAĞMEN TAKSİMETRE AÇMADI
Bugün de bir taksicinin aracına aldığı yabancı turistle yaşadığı diyaloğun videosu ortaya çıktı. Taksimetre açmadan yolcudan 30 dolar isteyen taksici, turistin ısrarına rağmen taksimetre açmayı reddetti.
"HARAM" DİYEN YOLCUYA PİŞKİN CEVAP!
Yabancı turist o anları kaydederken taksiciye yaptığının haram olduğunu söyledi. "Ben Müslüman değilim" sözleriyle kendini savunmaya çalışan taksici, bir de müşterisini "Seni geri dönüp havalimanına bırakırım" diyerek tehdit etti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken taksicinin yaptığı dolandırıcılık büyük tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı turistleri kazıklayan taksicilerle ilgili harekete geçilmesi ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.