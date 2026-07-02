Sosyal medyada gündem olan bir videoda taksicinin yabancı turistten taksimetre açmadan 30 dolar istemesi tepki çekti. Taksici, turistin "Haram" demesine ise "Ben Müslüman değilim" diyerek pişkince cevap verdi.

Art arda gelen taksici haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Mersin Otogarı'nda cep telefonu uygulaması üzerinden yolcu alan bir taksi şoförü, otogar durağının taksicileri tarafından yolu kesilerek tehdit edilmişti.

SÖYLENMESİNE RAĞMEN TAKSİMETRE AÇMADI

Bugün de bir taksicinin aracına aldığı yabancı turistle yaşadığı diyaloğun videosu ortaya çıktı. Taksimetre açmadan yolcudan 30 dolar isteyen taksici, turistin ısrarına rağmen taksimetre açmayı reddetti.

"HARAM" DİYEN YOLCUYA PİŞKİN CEVAP!

Yabancı turist o anları kaydederken taksiciye yaptığının haram olduğunu söyledi. "Ben Müslüman değilim" sözleriyle kendini savunmaya çalışan taksici, bir de müşterisini "Seni geri dönüp havalimanına bırakırım" diyerek tehdit etti.

Israrla taksimetre açmayıp 30 dolar istedi! Taksiciden, "Haram" diyen turiste pişkin cevap

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken taksicinin yaptığı dolandırıcılık büyük tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı turistleri kazıklayan taksicilerle ilgili harekete geçilmesi ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

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