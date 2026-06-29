Mersin'de uygulama üzerinden çağrılan bir taksici, otogardan yolcu aldığı için o duraktaki taksiciler tarafından tehdit edildi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde turistlerin de çok korktuğu ve defalarca aracın önünü kesen taksicilerden özür dilediği görüldü.

Art arda gelen taksici haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Mersin Otogarı'nda cep telefonu uygulaması üzerinden yolcu alan bir taksi şoförü, otogar durağının taksicileri tarafından yolu kesilerek tehdit edildi.

ETRAFINI SARIP TEHDİT ETTİLER

Otogar taksicileri, taksinin etrafını sararak sürücüye baskı uygulamaya çalışarak söz konusu yolcu uygulamasını kapatmasını söyledi. Sürücü ise "Yolcuları uygulamadan aldım abi. Plakam burada, kurallara uymuyorsam gidin şikayet edin. Siz de gelip aşağıdan alıyorsunuz yolcu" dedi.

Bu sözler sinirlenen saldırgan taksici ise aracın kapısını açıp sürücüye temasta bulundu. "Artistlik yapma, benim canımı sıkma!" diyerek araca sert çe vuran şahıs, "Benim adım 1071 Bilal" ifadelerini kullandı.

Taksicilerin yolcu kavgası! Turistler küçük dilini yuttu, korkudan defalarca özür diledi

DEFALARCA KEZ ÖZÜR DİLEDİLER

O anlar araç içi kamerasıyla anbean kayıt altına alınırken araçta bulunan yabancı turistlerin yaşadığı korku gözler önüne serildi. Duruma anlam veremeyen turistler can korkusuyla etraflarını saran taksicilere defalarca İngilizce "Sorry" (Özür dilerim) dedi.

Taksicilerin yolcu kavgası! Turistler küçük dilini yuttu, korkudan defalarca özür diledi

Video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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