Arthur Masuaku, Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekibi Konyaspor, Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 32 yaşındaki savunmacı Arthur Masuaku'yu transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen Arthur Masuaku'yu transfer ettiğini duyurdu. Yeşil beyazlı kulüp, Demokratik Kongolu sol bek oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Arthur Masuaku

MASUAKU İLE 2 YILLIK MUKAVELE

Konyaspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Ali Camgöz hazır bulundu.

Fransa'da Valenciennes FC ile futbol hayatına başlayan sol bek Arthur Masuaku, Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında forma giydi. Masuaku, takımımızda 26 numaralı formayı terletecek.

Arthur Masuaku'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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