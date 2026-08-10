Altın fiyatlarında yükseliş sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Hızlı yükselişin ardından kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini kaydetti. Peki altın daha ne kadar yükselecek? İslam Memiş, yıl sonu için dikkat çeken hedef rakamı da açıkladı. İşte detaylar...

Altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.350 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın Kapalıçarşı'da 6.675 lira seviyesinde bulunuyor. A Haber canlı yayınında altın piyasasını değerlendiren İslam Memiş, geçen haftaya kıyasla ons altında yaklaşık 10 dolarlık, gram altında ise 10 liralık yükseliş yaşandığını belirtti. Memiş, ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında gelmesinin altındaki yükselişi desteklediğini söyledi. 85 bin olarak beklenen verinin 23 bin olarak açıklandığına dikkat çekti.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, ALINIR MI, SATILIR MI?

Orta ve uzun vadeli yükseliş yönündeki beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, ancak bu hafta kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş, ons altında teknik olarak 4.150-4.350 dolar, gram altında ise 6.500-6.670 lira aralığının takip edileceğini söyledi.

Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş kritik tarihe dikkat çekti, hedef fiyat verdi

İSLAM MEMİŞ KRİTİK TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Bu haftanın küresel piyasalar açısından önemli olduğuna dikkat çeken Memiş, ABD'de çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak enflasyon verisinin altın fiyatları açısından belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

Altın alınır mı, satılır mı? İslam Memiş kritik tarihe dikkat çekti, hedef fiyat verdi

KAR SATIŞLARINA DİKKAT!

Memiş, yatırımcılara verinin açıklanmasının ardından altın tarafında sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Geçen hafta altının beş gün boyunca üst üste yükseldiğini hatırlatan Memiş, bu hafta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte kâr satışlarının görülebileceğini dile getirdi.

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında ABD-İran geriliminin de önemli olduğunu belirten Memiş, bu konudaki belirsizliğin devam ettiğini söyledi. Memiş, ABD ve İran arasında bir anlaşma veya ateşkes haberi gelmeden altın fiyatlarında bu denli hızlı yükselişler beklememek gerektiğini ifade etti.

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YIL SONU İÇİN 5 BİN DOLAR HEDEFİ

Altındaki ana trende ve yıl sonu beklentisine de değinen İslam Memiş, 4.500 dolar seviyesinin, ardından ise 5.000 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini söyledi. ABD ile İran arasındaki gerilimden bir ateşkes veya anlaşma haberi gelmesi halinde yükselişlerin başlayabileceğini belirten Memiş, değerlendirmesini dikkat çeken şu ifadeyle tamamladı: "Altın tarafında en kötü artık geride kaldı."

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