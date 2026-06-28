İran ile ABD arasındaki diplomasi trafiğine ilişkin peş peşe çelişkili iddialar gündeme geldi. İran basını, Tahran'ın son saldırılar nedeniyle teknik görüşmelere katılmadığını öne sürerken, ABD basını ise tarafların saldırıları durdurma konusunda uzlaştığını ve salı günü Doha'da yeniden masaya oturacağını iddia etti.

İran ile ABD arasında son dönemde artan gerilimin ardından diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

İran basınında yer alan haberlerde, Tahran yönetiminin son saldırılar nedeniyle ABD ile yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmadığı öne sürüldü. Haberde, görüşmelerin gerçekleştirilemediği belirtilirken, konuya ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

AXIOS, SALI GÜNÜ DOHA'YI İŞARET ETTİ

Öte yandan ABD merkezli haber sitesi Axios, taraflar arasında farklı bir tablo çizdi. Habere göre, ABD ile İran saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Axios'un iddiasına göre iki ülke heyetleri, görüşmeleri sürdürmek üzere salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelecek.

İran ve ABD'den söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

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