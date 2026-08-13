Kartal gökyüzünde, kalbi yerinde, ruhu ateşte!

Ne mutlu Fenerbahçe’den sonra… Kartal da yüksek uçuyor. Ne mutlu! Beşiktaş, Hradec Kralove’yi iki maçta da ezip geçti, Play-off’a kanat çırptı!

Toplam 2-0, işte yenilmez, yorulmaz, durdurulamaz Kartal bu!

Tebrikler koca yürekli Beşiktaş… Şimdi Zalgiris Kaunas düşünsün, dert etsin, uykusu kaçsın!

YOLU SEMİH AÇMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Tüpraş Stadyumu’nda sahaya çıkan siyah-beyazlılar, ilk maçtaki 1-0’lık avantajı Cherny’nin 40. dakikada attığı o muhteşem golle taçlandırdı. Semih’in deplasmandaki golüyle başlayan yolculuk, dün gece coşkuyla, taçlandı. Bu sadece bir tur geçmek değil… Bu, bir milletin, bir aşkın, bir inancın zaferi!

SİSTEM OYNUYOR… KARTAL UÇUYOR!

Beşiktaş dün de 4-1-4-1’le çıktı sahaya. Topa hükmetti, alanı ezdi, rakibi nefes aldırmadı. İlk yarıda %59 top hâkimiyeti, 11-4 şut… Ama rakamlar yetmez; o baskının, o istek, o gözlerdeki ateş anlatılmaz.

Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan… Dörtlü savunma değil, bir sur gibi önde durdu, oyunu rakip alana yıktı. Salih Özcan topu kazandıkça, kaptan Orkun’la birlikte yıldırım gibi karşı atağa kalktı. Olaitan’ın milimetrik paslarında Oh ve Cerny fırsat peşinde koştu. Orkun’un şutu direkten döndü… Kalp duracak gibi oldu.

İlhan sol kanatta rakiplerini ipe dizer gibi çalımladı, Orkun’la al-ver yaptı, ardından o akrobatik vuruşu denedi… Gol olsaydı jeneriklere yazılırdı. Olmadı. Ama kırılma anı geldi: Olaitan’ın nefis ara pası, Cerny’nin savunma arkasına harika koşusu ve top ağlarda!

İşte o gol… Sadece bir gol değildi. Akıl, zekâ, koordinasyon ve en önemlisi Beşiktaş ruhuydu!

Salih’in mücadele gücü, Orkun’un liderliği, kanatların ateşi göz doldurdu.

Ama eleştiri de şart, çünkü sevgi bazen acıtır: Bu kadar pozisyon üretip bir golle yetinmek, ileride daha sert rakiplerde pahalıya mal olabilir. Bitiricilik daha keskin olmalı. Oh ve Cerny’nin şansları değerlendirme oranı artmalı. Play-off’ta kaliteli ekipler çıkacak. Bu baskıyı, bu hâkimiyeti koruyup ikinci, üçüncü golleri de bulmak lazım. Savunma sağlam, orta saha güçlü… Hücumda biraz daha acımasız olmalıyız.

Ama bakın… Kartal uçuyor. Dörtte dört. Gol yemeden, dimdik, emin adımlarla Avrupa yolunda ilerliyor. Bu coşku, bu istek, bu aşk devam ederse… Kimse duramaz.

Haydi Beşiktaş!

Haydi Kartal!

Play-off’ta da aynı ateşle, aynı yürekle, aynı gururla!

Bizimle uç, bizimle yan, bizimle kazan!

Yaşa Beşiktaş

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