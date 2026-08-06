Bu şahlanış Viyana’da tur ve zafer olur

Dostlar, göğsümüz kabararak izledik önceki geceyi!

Fenerbahçe, Sturm Graz’ı Kadıköy’de paramparça etti, ezip geçti, adeta destanlaştı!

Biliyorum, Şampiyonlar Ligi maçları zordur… Ama bu Fenerbahçe, o seviyede de destanlaşır.

Rövanşı düşünerek değil, turu ilk maçta garantileyecek ihtişamla çıktı sahaya! Gözlerimiz kamaştı, göğsümüz kabardı. Kurgu, hazırlık, sahne, oyun ve sonuç mükemmeldi.

Sturm Graz'a göz açtırmadık

Fenerbahçe dersini çalışmıştı. Rakip analiz mükemmel, taktik disiplin harfiyen uygulandı, pozisyon vermeyen, kendi oyununu oynayan, uyum içinde bir voltran vardı sahada!

Ası yedeği, teknik adamı, futbol koordinatörü, futbolcusu, başkanı, yöneticisi ve o ateşli taraftarı birleşmiş, hep birlikte muazzam bir geri dönüşe imza attılar! Göz açtırmadılar Avusturyalılara.

Ülke futbolu adına gururlandım, gururlandık, taraflı tarafsız herkes gururlandı!

Fenerbahçe, Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle kazandı.

Harika oyun, harika temsil

Tebrikler İsmail Hocam, tebrikler Fenerbahçe! Ülke insanını böylesine üst düzey bir platformda bu coşku, heyecan ve onuru yaşattığınız için futbolu ve Fenerbahçe’yi böyle temsil etmek ne güzel bir şey!

Kadıköy “Şampiyon” nidalarıyla inledi, o tutkulu taraftar desteğini bir an olsun esirgemedi, hayran oldum, ayakta alkışladım!

Mert Günok duvar ördü

Mert Günok kale gibi sağlamdı, adeta duvar ördü kalesinde, ahtapot gibi; Graz’ın bütün toplarını yuttu, Avusturyalılar neye uğradığını şaşırdı!

Mert Günok

Greenwood büyüledi

Mason Greenwood… Manchester United’dan, Marseille’dan tanıdığımız o yıldız, “Ben kaliteyim” diye haykırdı sahada! İki ayağı, kafası, bitiriciliği, patlayıcı gücü, hızlanması, isabetli şutları ve driplingleriyle ters kanat forveti olarak muhteşemdi! İsmail Hoca “yüzde 70’inde” dese de bu hali bile yeter de artar bu lige! Hoş geldin Greenwood, ne büyük ustalık, ikinci golde çaprazdan o vuruş… müthişti!

Mason Greenwood

İsmail Hoca'nın cesur tercihi

N’Golo Kanté tam bir sistem oyuncusu, akıllı, çalışkan; Guendouzi ile muazzam ikili oldular. İsmail Kartal’ın cesur on bir seçimi, oyun aklı, oyuncu planlaması… Harika, bravo Hocam, o riski çoğu teknik adam inanın aklından bile geçiremezdi!

Görünen o ki bu sezon ligimiz çok daha rekabetçi ve kaliteli geçecek, kehanet değil gerçek, bu!

Kerem utandırdı hepsini

Kerem Aktürkoğlu… Televizyon yorumcuları satırı almış “vur abalıya” diye yerden yere vurmuşlardı, “işi yok” demişlerdi! İnsaf beyler, kaliteyi ahmakça yok edemezsiniz! Kerem büyük yıldız, onun niceliği ve niteliği ancak böyle arenalarda anlaşılır! İkinci yarıda özveriyle, yürekten oynadı, takıma inanılmaz katkı verdi, Heil’i perişan etti, o beğenmediğiniz Kerem!

İsmail Hoca beli ki ona güven yüklemiş, “eleştirilere aldırma, takıma yardım et” demiş… Hoca ile futbolcu arasındaki bu güçlü iletişim Fenerbahçe’yi bu sezon şahlandıran ve farklı kılan temel unsurlardan biri. Diyeceğim o ki… İnanın Kerem’i kazanmak maç kazanmak kadar önemli!

Kerem Aktürkoğlu

Avusturyalıları korkuttu

Çilingir Talisca… Kerem’in pasına öyle bir vuruş yaptı ki, Khudyakov’u keklik gibi avladı, kalite, ustalık! Üçüncü golü atabilseydi o büyük yetenek Talisca tur şimdiden çantada keklikti!

Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch bile itiraf etti:

Planlarımız yıkıldı, Talisca’yı durdurmak kolay değil, güçlü oyuncularla skor lehlerine çevirdiler, atmosfer korkuttu!

Yüksek pres, ön alan baskısı, ölümüne markaj… Stankovic ve Hödl’e Kanté-Guendouzi nefesi kesti! Takım halinde hücum, takım halinde savunma… İşte özlenen büyük Fenerbahçe bu!

Kanatlanmış uçuyor Fenerbahçe

Başkan Aziz Yıldırım’ın liderliğinde, İsmail Kartal’ın sihirli dokunuşuyla kanatlanmış uçuyor sarı-lacivertler! Özetlersek Kadıköy’de o gece şölen vardı, düğün vardı, atmosfer müthişti! Tur kolaylaşdı, Play-off yolu açıldı, Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha yaklaşıldı!

Taktiksel, rövanşta aynı ciddiyette, aynı konsantrasyonla devam! Fener büyük oynuyor, gururlanmasın da ne yapsın taraftar? Ne muazzam bir şahlanış, ne büyük coşku, ne büyük heyecan… Yaşasın Fenerbahçe!