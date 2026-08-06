Fenerbahçe büyük oynuyor

Dostlar, şaka değil… Fenerbahçe, Kadıköy’de Sturm Graz’ı paramparça etti. Hani; takım hâlinde hücuma kalkan takım hâlinde savunma yapan, Hearts’ı iki maçta 6-0 ezip geçen Avusturya temsilcisi yok mu, dün Fenerbahçe karşısında süt dökmüş kedi gibiydi.

Eee… Kadro kalitesi, teknik, taktik, oyun, sonuç, golcüler ve goller… Mükemmelsin, Fenerbahçe. Bu takımla gururlanmasın da ne yapsın Fenerbahçeliler?

Yüksek pres; ön alan baskısı ve üst üste geliştirdiği ataklarla Fenerbahçe; rakibini âdeta boğdu. Graz’ın baskı kurmaya çalıştığı anlarda ise Mert Günok kalesinde devleşti. Ahtapot musun, be kardeşim. Graz’ın oyun aklı Stankovic ve Hödl’e, Guendouzi ve Kante öyle bir markaj uyguladı ki; âdeta Avusturyalıların nefesi kesildi.

İşte; aksiyonlu, tempolu, sürekli rakip ceza sahasına giren hücum gücüyle o özlenen büyük Fenerbahçe bu.

Hoş geldin Greenwood!

Perdeyi açan golde çilingir Talisca’yı anlatmaya gerek var mı, bilmiyorum. Kerem’in soldan pasına öyle bir vuruş yaptı ki Talisca; Khudyakov’u keklik gibi avladı, Graz neye uğradığını şaşırdı. Kalite de vuruş da ustalık işi. Tebrikler.

Ne yalan söyleyeyim; başkan Aziz Yıldırım’ın liderliğinde İsmail Kartal’ın sihirli dokunuşuyla kanatlanmış uçuyor Fenerbahçe. O eleştirilen Kerem dün sahanın yıldızıydı; gol atmasa da asist ve yürekten oyunuyla inanılmaz güç kattı takıma. Heil’i perişan etti.

Yeni yüz mü?

Hoş geldin… Mason Greenwood!

Ne büyük ustalık o… İlk yarının sonunda Greenwood’un skoru 2-0 yapan çaprazdan vuruşu müthişti.

Kadıköy’deki bu skor; büyük avantaj.

Fener, turu kolayladı, play-off yolunu açtı, Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha yaklaştı. Böyle devam.

Maçın adamı: Kerem Aktürkoğlu

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