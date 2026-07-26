Üç yılda üç şampiyonluk; tesadüf mü, asla!

Alın teri, göz nuru, birlik - beraberlik, dayanışma ve giderek güçlenen şampiyonluk ruhunun eseri bu…

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önce dünyanın en disiplinli ve en güçlü takımı Çin'i ardından finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek 2026 FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon oldu.



Gel de gururlanma...



Gel de gelecek adına daha da umutlanma...



Gel de FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olarak tarih yazan turnuvanın en değerli oyuncusu Melissa Vargas ve arkadaşları; Hande Baladın, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek, Deniz Uyanık ile Berka Buse Özden'i ayakta alkışlama...



Sağolun, var olun File'nin Sultanları...

Daha kazanılacak çok kupa var

Bizi şampiyon olacağınıza en başından beri öyle bir inandırdınız ki; final günü Galaxy Arena Macau'da Brezilya'ya ilk seti 23-25 kaybettiğimize üzüldük ama en ufak bir kaygıya kapılmadık.



''Bu takım başımızı öne eğdirmez'' dedik, ''Kazanacağız. Dünyanın en büyüğü biz olacağız'' umuduyla milletçe ekran başına kilitlendik.



Ne muazzam bir dönüş öyle? Nefesimizi tuttuk; heyecanla izledik.



Pat... Küt... İkinci ve üçüncü setlerde Brezilya’nın başına balyoz gibi indik. Heyecan dorukta!



Dördüncü ne olacak?



Gözler File’nin Sultanları’nda…

Her servis atıldığında, doğrudan sayı olmasında, topu karşılamak veya kontrol etmek için her manşette, yapılan her smaç ve plasede, file önünde rakibin hücum vuruşunu boşa çıkaran her blokta sanki sahada pasör, libero, pasör çaprazı ve smaçör olarak File'nin Sultanları değil de bütün bir millet vardı.



Milletiyle bütünleşen böylesine inanmış ve kenetlenmiş bir takıma karşı Brezilya ne yapabilirdi ki?



Tabii ki dördüncü seti de 25-21 kazandık ve Türkiye, finali 3-1 kazanarak milletler liginde şampiyon oldu.



Hem de ikinci seti: 25-23, üçüncü seti: 26-24 ve 25-21 kazanarak.

Daha kazanılacak çok kupa var

Bu; sadece bir maç, bir turnuva ya da kupa başarısı değildir.



İnanç, azim, irade, akıl, sabır ve Türk voleybolunun bütün insanlığa örnek olacak doğru yönetimle takdire şayan yol alışının özellikle de istikrarlı bir şekilde zirvede olduğunun tüm dünyaya yeniden ilanıdır.



Yürekten tebrikler Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız sayın Mehmet Akif Üstündağ’a…



Sağolun, var olun File'nin Sultanları...

Daha kazanılacak çok kupa var

Tabii ki; bu gururu üç yılda üçüncü defa yaşatan Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Daniele Santerelli'ye sonsuz teşekkürler. Hepinizi hepimiz canı gönülden alkışlıyoruz.



Yaşattınız bu başarı bir milletin haklı gururudur.



İyi ki varsınız!



Durmak yok; yola devam.

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