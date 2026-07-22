Aziz Yıldırım ateşi!

Oh be! Büyük Fenerbahçe sahneye çıktı, ışıl ışıl... Yıldırımlar gibi; hızlı ve etkili.

Tur için avantajı yakalandı. On yedi yıllık hasret bitecek gibi… Değişim de şahlanış da olumlu. Kadıköy’deki atmosfer ise muhteşem; insan seli, sevgi seli. Chobani Stadı, “Şampiyon Fenerbahçe” diye inliyor. İşte özlenen Fenerbahçe bu.

İsmail Kartal dokunuşu

Sihirli dokunuş… Mourinho ve Tedesco ile kaçırdığı fırsatları UEFA Konferans Ligi’nde yakaladığı çeyrek final benzeri bir heyecanı İsmail Kartal ile bu defa Şampiyonlar Ligi’nde yakalamak istiyor Fenerbahçe; amaç şimdilik lig ve grup aşamasına kalmak.

Kolay mı? Bu sezon o sezon mu?

Başkan Aziz Yıldırım, ‘’Fenerbahçe yeni ve anlamlı tarihi bir hikâye yazmalı!’’ diyor. İnanıyor, Fenerbahçeliler!

Başlangıç iyi... Son dört maçta dört güzel sonuç.. Admira Wacker’a 5, Pogon Szczecin’a 4 ve LASK’a 2, Gornik Zabrze’ye 1; toplamda 12 gol az mı? Fenerbahçelilerin keyfine diyecek yok.

Çilingir Talisca marifeti

Fred’i öne atan, İrfan Can, Bartuğ ve Kerem’le orta sahayı dörtleyen Fenerbahçe rakibe muazzam bir baskı uyguladı. Bartuğ ve Talisca’nın birer şutu direkten dönmese fark olurdu, olmadı. Gole kadar öyle bir kapandı ki Polonya temsilcisi Bartuğ’un şık şutuna rağmen kilidi açmakta zorlandı, Fenerbahçe.

Gol atmak bu kadar mı zor derken, devreye Fred girdi faulü aldı.

O ne enfes bir vuruş Talisca! Top adeta iğne deliğinden geçti, Fenerbahçe’yi rahatlattı, tur kolaylaştı. İşte kalite farkı bu!

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