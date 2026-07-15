İngiltere-Arjantin mücadelesi bir maçtan çok daha ötesi

Şampiyon adayım, en baştan beri Fransa'ydı... Gönlümdeki final de doğrusu Fransa -Arjantin finaliydi.

Ancak; dostlar, ''Dünya Kupası'nın göz önündeki en önemli maçı'' için İngiltere-Arjantin arasındaki yarı finali işaret ediyor.

''Niçin?'' diye sormuyorum.

Biliyorum ki, 1982 yılındaki 649 Arjantinli ve 255 İngiliz askerin hayatını kaybettiği Falkland Adaları savaşının acıları iki ülke arasında hâlâ belleklerde tazeliğini koruyor.

O sebeple bu karşılaşma bir maçtan çok daha ötesi ve siyasiler de şimdiden demeç üstüne demeç veriyor.

BİTMEYEN KİN!

İster istemez bu durum futbol rekabetine de yansıyor.

Ayrıca İngiltere - Arjantin arasındaki 1986 Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Maradona'nın elle attığı tarihi gol unutulmuş değil.

Haliyle Atlanta'da gerilim üst düzeyde ve güvenlik de çok sıkı.

Peki bu baskı ile mücadele etmek ve final mücadelesi vermek kolay mı, değil.

İki takım için de gerçekten çok zor.

İNGİLTERE EZBERLERİNDE

Ancak Arjantinli oyuncuların çoğu Premier Lig'de oynayan teknik - taktik ve oyun gücü olan rekabetçi oyuncular.

Haliyle İngiltere'ye yabancı değiller.

Bu seviyede bir rekabet için hem fizik güce hem de teknik ve taktik kapasiteye sahipler. Ancak?

KANATLARI YOK

Arjantin'in İngiltere'yi elemesi kolay mı doğrusu değil. Neden?

Arjantin kanatlardan ziyade merkezden oyun kurmaya çalışıyor. Çünkü 4 orta saha oyuncusu Leonardo Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister ve Enzo Fernandez gerçek birer kanat değiller.

Hepsi de topu bekleyip bire bir mücadele etmek ya da orta sahadan uzun toplar yerine yakın temas oyunu tercih ediyorlar.

Bu da dikine oyunu, hücum ve pozisyon zenginliğini sınırlıyor. Arjantin için bu İngitere karşısındaki en handikap.

MESSİ Mİ ALVEREZ Mİ?

Arjantin'in en büyük silahı Messi bu durumda geniş alan bulmakta zorlandığı için geriye dönüp savunmaya yardımcı oluyor. Haliyle bütün takım Julian Alverez'e uzun top atmaya çalışıyor.

Bu plan ne kadar etkili olur, orası muamma.

BELLİNGHAM VE KANE!

Thomas Tuchel'in İngiltere'si Southgate'nin İngiltere'sinin tam tersi ve en iyi takımları yenmek için kurulmuş.

Öyle ki Tuchel'in İngiltere milli takımı; oyunun iki yönünü oynayan, rakibi sahasına hapsederek topa sahip olmayı hedefleyen 4-2-3-1 ya da 3-4-3 oynayarak, güçlü hücum hatlarını oluşturan ve Arjantin'i zorlayacak bir ekip.

Sahte forvet Kaptan Harry Kane orta sahaya doğru hareketlenerek savunmayı üzerine çekerken Jude Bellingham ve Declan Rice yüksek enerjisiyle merkezde uyguladıkları pres tuzaklarıyla önde inanılmaz baskı kuruyor.

MUAZZAM PAS AĞI

Norveç maçında da görüldüğü gibi 606 pastaki yüzde 91 pas isabeti ve 8'i isabetli 14 şut atan çok formda bir takım.

Özellikle İngiliz taraftarın ''Şövalye'' diye alkışladığı oyun aklı Jude Bellinham süper bir bitirici, ayrıca Harry Kane bir ustaya sahipler.

Bu tabloda bakalım tarihi rekabet hangisini finalist yapacak?

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