ABD mi güçlü yoksa biz mi?

Futbol aslında Amerika'ya yabancı bir oyun ama son 30 yılda eğlence, organizasyon ve endüsrtri anlamında inanılmaz gelişti ve bugünkü baş edilemez noktaya geldi.

Biz tam da bu noktada ''Futbolda olmaz olmaz'' deyip, ABD'ye unutamayacağı bir futbol dersi verir miyiz?

İşte bütün arzu şu an bu. Geçelim.

Hayaller güzel ama gerçekler yüze vuran tokat gibi acımasız...

Soccerdan futbola

Amerika artık bir futbol ülkesi. Oysa; onların esas oyunu Amerikan futboluydu... ''soccer'' daha çok kolejlerde bayanlara has bir oyunun adıydı.

Bugün öyle mi?

İnanılmaz bir değişim, gelişim ve temelden tavana Amerika'yı gerçek bir futbol ülkesi yapan inanılmaz bir sistemli yapılanma mevcut.

Belki de; başta TFF olmak üzere futbol dünyamızın, spor akedemilerimizin,kulüplerimizin hatta politikacılarımızın 5 Yıllık Kalkınma Planları için ders olarak incelemesi gerekir Amerika'daki futbol yapılanması ve değişimi.

Paraguay'ı Avustralya'yı ezdiler

Şöyle ki ABD, 1994'ten bu yana ilk kez kendi sahasında oynadığı Dünya Kupası D Grubu'ndaki açılış maçında, Paraguay'ı Los Angeles'ta 4-1 gibi ezici bir skorla geçti ardından bize 4 gol atan Avustralya'yı paçavraya çevirdi. Biz, ikide sıfır çekerken onlar onlar grup lideri oldu. Cumartesi sabahı oynayacağımız maç ''prestij mücadelesi''nden öte bir anlam taşımasa bile kazanmak önemli.

Peki böyle bir rakibe karşı kazanma şansımız ne olabilir?

Juventus forması giyen Weston McKennie, ABD Milli Takımı için mücadele ediyor.

Gönlümüzde zafer yatıyor

İhtimal olarak, ''Sıfır'' dediğinizi duyabiliyorum. Ancak içimizde hâlâ bir heyecan ve umut var. Buruk bir halde ''Hiç değilse bunu kazanalım'' diye el ovuşturuyoruz.

Beklenti bu; gönlümüzde ise aslan yatıyor.

İşte tam bu noktada; ''Onlar mı çok güçlü yoksa biz mi çok zayıfız?'' Ya da ''Futbolda olmaz olmaz'' savından hareketle ''Biz kendimizi dev aynasında görmek gibi bir yanlışa düşmenin hâlâ travmasını mı yaşıyoruz?'' kendi kendime sormadan edemiyorum.

Pochettino'nun yıldızları

Cevap ne olursa olsun Mauricio Pochettino'nun takımı FIFA Dünya Kupası'nda "büyük işler" başarabileceğine ve ülkesinde futbolun sürekli gelişimine ciddi katkı sağlayacağına olan inancı her geçen maç daha da kuvvetlendiriyor.

Küçük bir analiz... Paraguay ve Avustralya maçlarını kazanan Pochettino'nun yıldızları ABD adına 2026 Dünya Kupası'nı şimdiden unutulmaz kıldı ve şimdi çok daha fazlasını hedefliyorlar.

Bu, ABD'deki futbolseverler için harika bir şey.

İyi bir takım. İki güzel maç, 6 puan ve 6 gol ile grup liderliği...

Az şey mi?

Mauricio Pochettino

Tecrübe ve kaliteli takım

Düşünün ki; biz Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi değerler ile gururlanırken Pochettino'nun takımı ABD, son Dünya Kupası'nda bu standartta 13 oyuncu ile yer alırken Katar'da son 16'ya kadar yükseldiler. Sonrasında on dokuzu son maçlarda büyük roller üstlendiler.

Pochettino, tarihin en büyük Dünya Kupası'nda en azından Katar'daki başarıyı tekrarlamak için mücadele ederken oyuncular çok ileri gidebilecek bir takım görüntüsü verdiler.

İkinci defa ev sahibi

Spor adına 1932 ve 1984 olimpiyatlarına ev sahipliğinin ardından 2028 Olimpiyat Oyunlarına 3. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan ABD mevcut spor kültürünü futbolda da kurumsal hale getirebilmek için 1994'ten sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da organize ediyor, biz ise daha bir Avrupa Şampiyonası organize edemedik ama istiyoruz ki, devi devirelim. Bu bize has bir durum.

Göz kamaştıran tesisler

Orada yaşadım, Dünya Kupası ve Olimpiyat gördüm, bilirim. Amerika'da oyun, eğlence ve organizasyon çok başka şey. Hele de gövde gösterisi söz konusuysa sosyal olay, ekonomik vaka, temsil, diplomasi ve inanılmaz şov hadisesiyle içlerindeki devi uyandırmakla kalmaz gözüne sokarlar. Orantısız güç uygulama noktasında bu kadar baskın bir tarafları vardır.

Nitekim, 2026 Dünya Kupası'na ev sahibi olarak tam 11 milyar dolar harcadılar. Dünya standartlarında stadyumlar, antrenman sahaları, konaklama, ağırlama ve ulaşım tesisleri inşa ettiler... Daha da önemlisi altyapıya ve gençlere inanılmaz yatırım yaptılar.

Kendi yıldızını üretmek

Özellikle genç oyuncu gelişimine giderek artan yatırım ile ABD şu anki noktaya geldi. Bu yatırım sadece, stat, antrenman sahası ve benzeri tesislere olan yatırım değildi.

Messi bir rol model

Lionel Messi gibi dünya standartlarında oyuncuları kendi liglerine çekerek gençlerin önünde model oluşturdular. Hâlâ da yıldızları çekmeye devam ediyorlar. Niye?

Kısa zamanda tanınırlık olsa da gaye orta ve uzun vadede kendi yıldızını üretmek asıl gaye.

Şöyle ki; Lionel Messi'nin ligde olması, küresel tanınırlık açısından bir fark ortaya çıkardı. Böylelikle futbol büyümeye devam ederken hem MLS'ye dünya standartlarında oyuncular çekmeye hem de dünya standartlarında oyuncuları geliştirmeye 1 devam ediyor.

Bizde böyle vizyon sahipleri var mı?

Lionel Messi

Dursun Özbek'in vizyonu

Var... Kim mi?

Süper Lig'de Lionel Messi adını ilk anan kulüp başkanı Dursun Özbek.

Bu satırların yazarına verdiği röportajda Özbek bundan yıllar yılar önce, "Galatasatay, Messi'yi alırız" demişti.

İşte o kafa, o vizyon ve o başkan Dursun Özbek Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturan tarihi şampiyonlukları kazandıran spor adamı olarak tarihe geçti.

İşte büyük düşünmek ve işte fark üretmek budur.