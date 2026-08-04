Devler Ligi’ni Kadıköy’de garantile

Dostlar, Fenerbahçe yarın Kadıköy’de Sturm Graz’ı ağırlıyor. Doğrusu Górnik Zabrze’den kalite olarak kat be kat üstün bir ekip bu.

Toplu hücum toplu savunma

Takım halinde hücuma kalkıyor, takım halinde savunuyorlar. Hearts’ı iki maçta 6-0 ezip geçen Avusturyalılar ciddiye alınacak cinsten.

Takımın beyni Stankovic

Orta sahanın beyni Sloven Jon Gorenc Stankovic. Oyunu başlatmada, hücuma çıkışta, savunmaya yardımda kilit isim. Tirol deplasmanında sakatlanıp kenara geldiği anda gol yediler. Yanındaki Luca Weinhandl sakat; forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak. Onun yerine oynayan Ryan Fosso, Olakigbe’ye hamle yapamadı. Albert Vallci de kolay çalım yiyor. Sağ kanatta Simon Seidl duran topları iyi kullanıyor, gol fırsatlarına giriyor ama Tirol karşısında üç net şansı kaleciye hediye etti.

Daha üstünüz

Orta saha: İsmail Yüksek + Guendouzi… Bu ikili Sturm’un beyni Stankovic’i boğmak için biçilmiş kaftan. İsmail’in temposu, Guendouzi’nin top kapma ve dağıtma yeteneği rakibin oyun kurmasını engeller. Weinhandl yoksa veya Fosso oynarsa daha da rahat ederiz.

Hödl'a yakın markaj şart

Sol kanatta Jacob Peter Hödl orta sahayı parseleyip servis yapıyor; Weinhandl’a attırdığı gol görülmeye değerdi. Bu adama yakın markaj şart.

Hücumda Seedy Jatta stoperlerimiz Škriniar ve Aké’yi rahatsız edecek hareketli bir tip. Wlodarczyk’in tek vuruşları da tehlikeli. Sol bek Emran Soglo savunmada ağır görünse de gol ve asist üretiyor; İsmail Kartal’ın bu bölgede Semedo mu Mert Müldür mü kararını doğru vermesi lazım.

En zayıf noktaları

Sturm’un en zayıf noktası kaleci Daniil Khudyakov. 1.94’lük Rus, çapraz pozisyonlarda açıyı daraltamıyor, iyi yer tutamıyor. Presli oynarsak hata yaptırır, tur biletini cebimize koyarız.

Aksiyonlu oyun şart

Ama Górnik’te olduğu gibi sadece duran toplara bağlanır, aksiyonlu oyun oynamazsak problem yaşarız. Hocası Fabio Ingolitsch 4-2-3-1 veya 4-4-2 ile çıkıyor; yedek kulübesi zayıf, bizim kadro zenginliğimiz avantaj. Tek sorun onlar koşuyor, biz yürüyoruz…

Oosterwolde'nin koşusu kritik

Kadro kalitemiz, teknik ve taktik üstünlüğümüz net.

Kalede Ederson… Büyük maç adamı. Sturm’un duran toplarında ve Seidl’in şutlarında kalede güven veriyor. Arkada Semedo sağda, Oosterwolde solda. Semedo sakatlıktan çıkmışsa sorun yok; ama hâlâ temkinliyse Mert Müldür’ü de hazır tutmak lazım. Sol tarafta Emran Soglo’nun bindirmelerine karşı Oosterwolde’nin siniri ve koşusu kritik. İki stoper Škriniar-Aké ikilisi Avrupa vitrininde. Jatta’nın hareketliliği ve Wlodarczyk’in tek vuruşları karşısında fiziksel üstünlükleri var. Ama dikkat: Vallci ve Mitchell’in kafa toplarında da sert olmalılar.

Paramparça etmek mümkün

İleri üçlü + Talisca bambaşka bir hikâye. Asensio sol içte veya sağda, Kerem kanatta, İrfan Can 10 numara bölgesinde, Talisca en uçta… Bu dörtlü Sturm’un savunma hattını paramparça edebilir. Asensio’nun bire birleri, Kerem’in hızı, İrfan’ın pasları, Talisca’nın bitiriciliği… Rakibin en zayıf noktası olan Khudyakov’u sürekli test eder.

Arkayı boş bırakma

Taktik olarak: 4-2-3-1’de orta sahayı kompakt tut, arkayı asla boş bırakma. Pres yüksek başlasın, Stankovic ve Hödl’e yakın markaj uygulansın. Kontra yememek için Semedo-Oosterwolde ikilisinin geri dönüşü şart. Duran toplarda Škriniar ve Aké’yi ceza sahasına yığ, Talisca’yı da serbest bırak. Górnik’te gördüğümüz gibi sadece duran topa bel bağlarsak yine terleriz. Aksiyonlu, tempolu, sürekli rakip ceza sahasına giren bir Fenerbahçe şart.

Daha çok koşmak lazım

Kadro kalitesi, teknik ve taktik üstünlük net şekilde bizde. Onlar koşuyor, biz de koşacağız artık. Bu 11 ile Kadıköy’de en az 2-0’lık bir avantaj alınırsa tur çantada keklik olur. Aziz Yıldırım’ın liderliğinde, İsmail Kartal’ın yönetiminde ve bu futbolcuların yüreğiyle Sturm Graz’ı ezip geçebiliriz.

Doğru yönetim = Başarı

Başkan Aziz Yıldırım’ın liderliğinde İsmail Kartal ve futbolcularımıza yürekten başarılar diliyorum.

Haydi Fener, haydi Kartal!

Turu al, Play-off’u geç, yolu aç, Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha at.

Bu takımın potansiyeli var; sahada gösterme zamanı!