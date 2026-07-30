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Yol açıldı ama sıkıntı büyük

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
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Türkiye Gazetesi
Yol açıldı ama sıkıntı büyük
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Önce şunu ifade edeyim; santrforsuz oyunla ancak bu kadarı oluyor.

İnanın Kadıköy’de Talisca’nın muhteşem frikiğiyle kazanılan 1-0’lık maç, Polonya’da tur için ilaç oldu ilaç.

O skor avantajı; dün ilk 10 dakikada Skriniar ile penaltı, Talisca’nın ustalığıyla gol ve tur oldu.

Ancak nefesimizi sırtımızdan aldık.

Gornik pes etmedi

Gornik Zabrze sert ve disiplinli bir takım, keklik değil. Bunu ilk maçta yazmıştım. Hâliyle kolay geçmedi. Geriye düşmesine rağmen pes etmedi, Gornik… Derin savunması, kompakt blokları, kontrası, özellikle savunma arkasına atılan toplar kalemizde tehlike oldu. Mert müthiş kurtarışlara imza atsa da Sacek’in ilk yarının son dakikasındaki golüne mani olamadık.

Kerem sonunu getiremiyor

İsmail Kartal, kanatları açarak rakip bloğunu parçalamak istedi.

Kanatlarda Semedo ve Oosterwolde daha cesur bindirmeler yaparak etkili olsalar da İrfan Can beklentinin çok altında kaldı. Kerem ise çalışkandı ama maçı bitirecek fırsatları gol yapamadı. Asensio’nun enerjisi yetmedi. Doğru hamlelerle üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile net bir fırsattan faydalanamadı.

Neyse ki ilerleyen dakikalarda paniğe kapılmadan, ritmi ayarlayarak Polonya’dan başımız dik döndük. Bu futbol Sturm Graz’a yetmez!

Maçın adamı: Talisca

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