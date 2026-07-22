Arkayı boş bırakmayalım

Fenerbahçe düğün var ama tur çantada keklik değil ki…

Soru: Kadıköy’deki sonuç turun garantisi mi değilse Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Dostlar, Kadıköy’de Talisca’nın muhteşem frikiğiyle 1-0’lık bir avantaj yakalandı bu önemli ama iş daha bitmedi. Gerçi deplasmanda 0-0 bile tur getirir ama Fenerbahçe kalitesiyle 1-2 gol atıp işi öyle bitirmeli. Ayrıca deplasmanda Górnik Zabrze gibi kapalı, disiplinli ve savaşçı bir Polonya ekibi bekliyor Fenerbahçe’yi. Sanıldığı kadar kolay lokma değil Polonya ekibi.

Soru: Fenerbahçe’ye karşı Górnik Zabrze ne yapabilir ki?

Tur, çantada keklik değil. Fenerbahçe’nin asıl sınavı başlıyor. Deplasmanda 1-0’lık avantajı korumak yetmez; turu garantilemek için akıl, sabır ve disiplin şart.

Futbolda büyük takımlar tam da böyle maçlarda kendini gösterir. Sabırla, akıllıca ve inançla oynarsa Fener tur cepte. Ama acele eder, paniğe kapılır, ritmi bozar, presi erken bırakırsa sürprizlere davetiye çıkarırır.

Górnik Zabrze’nin teknik direktörü Michal Gasparink, Fenerbahçe’nin “sistem değil yıldız” takımı olduğunu biliyor ve önlemini ona göre alıyor. Derin savunma, kompakt blok, kontra ve duran top…

İstanbul’da ikinci golü bulabilseydi Fenerbahçe tur kolaydı ama bulamadığımız için eksikler rövanşta pahalıya mal olabilir. Dikkatli olmalı.

Soru: Yıldızlara düşen ne?

Bireysel yetenekler; Talisca, Asensio, Skriniar hepside üstün kabiliyetler; yeter ki kolektif akıl ve disiplinle oynasınlar.

Şayet bu yıldızlar ilk maçta gösterdikleri yüksek ön alan baskısı ve yardımlaşmayı rövanşta da tekrarlarsa tur kolay. Özellikle Bartuğ Elmaz’ın enerjisi, Semedo’nun bindirmeleri, Fred’in istekli oyunu ve Talisca’nın bireysel kalitesi çok önemli tekrarı şart. Kerem’in pasifliği ise düşündürücü.

Soru: Peki Fenerbahçe ve İsmail Kartal ne yapmalı?

Sistem oyunu şart… Öncelikle 4-2-3-1 veya esnek 4-3-3’le sahaya çıkmalı Fener. Orta sahada Fred-Güendozi (veya İsmail) ikilisiyle denge sağlanmalı. Talisca kilit oyuncu 10 numarada veya ileri uçta etkili olabilir. Kanatlarda Semedo ve Oosterwolde’yi bindirmeye daha çok teşvik etmeli, İtfan Can Kahveci hücumda daha çok sorumluluk almalı ama önde baskı kuracağı diye arkayı boş bırakmamalı. Skriniar-Ake (veya Çağlar) stoper ikilisi geçişlere karşı kale gibi durmalı.

Soru: Kapalı savunma nasıl açılır? Buna karşı en etkili anahtar ne olabilir?

Kapalı rakibe karşı en etkili anahtar, sabır. Topu çabuk kaybetmeden, kanatları geniş kullanarak savunma hattını açmalı. Set hücumlarında kısa pas kombinasyonları, Talisca’nın frikik ustalığı ve duran toplar işi bitirir. Yüksek pres yaparak enerjiyi 90 dakikaya yaymalı. Bartuğ’un ön alan liderliğini kaybedersek ritim düşer; bu yüzden İsmail Hoca değişiklikleri dikkatli kullanmalı, zamanlama önemli. Asensio’yu oyuna erken atmak için ritmi bozmamalı. Górnik’in gücü organize savunmada ve kontrada. Onları boğmak için orta sahayı kompakt tutmalı, arkayı boş bırakmamalı. Özetle Fenerbahçe’nin şampiyonluk yürüyüşünde Avrupa’da da aynı kararlılık lazım. Bu takımın potansiyeli var. Bunu sahada göstermek zamanı. Haydi Fener, haydi İsmail Kartal! Turu alın, yolu açın.

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