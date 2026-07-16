Son dönemlerde sıkça duyduğumuz ezber edilen bir söylem var; ''Senin yaptığın işi yapay zekâ da yapıyor.''

Ne anlamsız bir ifade! Söyler misiniz, ruhu, coşkuyu, ahlâkı denklemin dışına itip yaratılmışların en şereflisini sadece bir araca indirgeyerek insanın yerine çıktı üreten mekanik makineyi koymak ne sığ bir düşünce?

Söyleyin, altının yerini teneke tutar mı hiç?

Tutsa bile bu değer bilmek midir?

Ayrıca niyet, bilinç kısaca insanı insan yapan; ruh, adalet, vicdan, merhamet, ahlâk, dürüstlük, hoşgörü, sevinç, coşku, heyecan; hüzün, sabır, saygı, şükür ve tecrübelerden ders çıkarmak; sahi yapay zeka denilen makinada mevcut mu?

Keşke mevcut diyebilseydim ama ne gezer, biri insan, diğeri insanın ürettiği makine.

Diyeceğim o ki, niyet, bilinç, empati, vicdan ve merhamet gibi değerler satır aralarında kodlanamayacak kadar karmaşıktır. Nitekim son dönemdeki olaylar gösteriyor k; ortalık yapay zekâ mağdurlarıyla dolu. Onu da geçtim; insanın sorumluluk almak gibi bir gerçekliği var; makinenin yaptığı hatanın bedeli ödetilebilir ama vicdani bir yükümlülük yükleyip, bir hesap sorabilir misiniz?

Ne mümkün! Makine insanın sadece bir aracıdır yerini alacak ikamesi asla. Sakın ola, bu yazdıklarımdan dolayı teknolojiye karşı olduğum hissine asla kapılmayın aksine ona en çok başvuranlardan biriyim ama gerçek şu ki insanın yerini makine tutmuyor.

Diyeceksiniz ki; bütün bunları neden yazıyorsunuz?

İnsanın yerine makineyi koymak! Messi farkı

O, MESSİ'Yİ ANLAYABİLİR Mİ?

İşte tam bu noktada; spor tarihinin en anlamlı geri dönüşüne Atlanta'da imza atan 39 yaşındaki Leonel Messi'nin Arjantin'i umutlarının tükendiği bir anda nasıl ateşleyip, finale taşıyışına bakmak gerekir.

Söyleyin, İngiltere'nin o boğucu markajında ve Anthony Gordon'un golüyle 1-0 geriye düşmüşken yaşanan ağır baskı ortamında makine, Messi'nin yaptığını yapabilir miydi?

Algoritmalar, sahadaki oyuncuları yalnızca istatistiksel birer veri olarak görür, ezber taktikler uygular. Ancak Messi kalbiyle oynayan, anın büyüsünü çözen dahası o meşhur isabetli asistiyle Enzo Fernandez ve Lautoro Martinez'i sahneye süren eşssiz 'İnsan' faktörünü temsil eder.

Söyleyin, hangi yapay zekâ bir maçın son 5 dakikasında tarihi maçın seyrini ve sonucunu tersine çevirecek o muazzam dokunuşu planlayıp, sahaya sürebilir?



Kesinlikle hiçbir makine o anki heyecanı hissedemez ve Messi kalitesindeki bir dahinin ne zaman devreye gireceğini bilemez.

Var mı, aksini söylecek olan.

Nokta!

BİR DÖNEMİN SONU MU?

New Jersey, East Rutherford'da Pazar günkü Arjantin - İspanya finaliyle Lionel Messi'nin görkemli uluslararası kariyerine çarpıcı bir nokta koymaya hazırlanıyor.

NEREDEN NEREYE?

Her şey, 2005'te Kolombiya'da düzenlenen Güney Amerika 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda başlamıştı.

Arjantin o gün sahaya; kısa boylu, dağınık saçlı, sol ayaklı, hiç tanınmayan 17 yaşında bir oyun kurucu sürdü. Sıradan bir gence benziyordu; ta ki top sol ayağına yapışana kadar. Ancak top o ayağa yapıştığında herkes gördü ki olağanüstü bir yetenek; Messi sadece kaleye 40 metreden şut atmıyor, rakiplerini ipe dizer gibi çalımlama, alanı okuma ve savunmayı parçalama becerisiyle olağanüstü bir zeka sergiliyordu.

''Bu çocuk Maradona gibi büyük yıldız olacak'' şeklindeydi ortak kanaat.

İnsanın yerine makineyi koymak! Messi farkı

BÜYÜK KAPIŞMA

Kaderin cilvesi o ki; İspanya, bu cevheri kendi milli takımlarına kazandırmak için büyük çaba sarf ederken Arjantin elini çabuk tuttu ve 17 Ağustos 2005'te Macaristan'a karşı oynanan hazırlık maçında Messi'yi millî takıma kazandırdı. O gün, Arjantin - İspanya arasındaki Messi kapışmasını kazanan Arjantin'di.

MESSİ'NİN İLK GÖZYAŞLARI

Messi'ye doğduğu ülkenin formasını giydi giymesine de bu rüya başlangıç, bir dakikadan kısa bir süre sonra kırmızı kartla kâbusa döndü, alay konusu oldu küçük sihirbaz.

İspanya üst üste kupalar kaldırırken, Messili Arjantin uluslararası arenada hüsranlar yaşadı.

Tam on yıl önce, Şili'ye karşı Copa América finalinde kaybedilen o yürek burkan maçı yine Pazar günü sahaya çıkacağı New Jersey'deki stadyumda oynamıştı, Messi. O gece gelen baskı, Messi'nin milli takımdan emekli olmasına yol açtı. Ancak hikâye burada bitmedi.

İHTİŞAMLI DÖNÜŞ

Fikrini değiştirip milli takıma dönen Messi, tarih yazmaya devam etti.

Güney Amerika'da kazanılan Copa América zaferleri ve dört yıl önce Katar'da havaya kaldırdığı Dünya Kupası ile yaraları sardı. Pazar günkü New York/New Jersey Stadyumu'ndaki final maçı ise; büyülü sol ayağıyla futbol dünyasını etkileyen 39 yaşındaki Messi için, milli formayla son gösterisi olacak gibi.