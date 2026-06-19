Hamlet Sahne Alıyor: "Olmak ya da Olmamak!"

İçimdeki o ses var ya... O ses, bu toprakların genetik kodudur! Avustralya karşısında boynumuz büküldü ama asıl fırtına, o mağlubiyetin küllerinden doğar ve doğacaktır.

O ses diyor ki; ''Bu maçı 3-1 kazanırız!''

İşte o kadar net.

Sert ve inatçı bir takım

Paraguay takımı: Gill - Caceres, Gomez, Alderete, Alonso - Cubas, Gomez - Almiron, Mauricio, Enciso - Sanabria ile sahada yer alsa da endişemiz yok. Her ne kadar karşımızda Güney Amerika’nın sert ve inatçı Paraguay’ı olsa da içimdeki o ses; ''Biz kazanacağız. Bizim çocuklar kazanacak endişeye mahal yok'' diye haykırıyor.

O sesi iyi tanırım boşuna haykırmaz!

Oysa tam bir William Shakespeare draması, gerçek bir Hamlet sahnesi bu!

Kılıçlar çekildi, kalkanlar hazır.

Şimdi bu yeşil tiyatroda kim, neyi, nasıl yapacak?

Gelin isim isim muhtemel on biri tartalım.

Bizim Çocuklar pes etmez!

Kalede Uğurcan, savunmada Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, ön liberoda İsmail, Hakan Çalhanoğlu orta sahada Yunus, Arda Güler, Kenan Yıldız ve forvette Kerem Aktürkoğlu.

Aşağı yukarı Paraguay karşısına çıkacak takım bu.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında rakibi Paraguay.

Kalemiz emin ellerde

En baştan söyleyeyim... Avustralya maçının faturasını kaleye kesmek haksızlık olur; bu kez konsantrasyon tam, eldivenler kilit tutacak!

Kalemiz emin ellerde... Mert Günok ya da Uğurcan Çakır ne fark eder; ikisi de birbirinden değerli. Paraguay’ın Almirón ve Enciso ile yapacağı kontrataklarda, kale çizgisi bizim can damarımız.

Mert’in o olgun, ağırbaşlı tecrübesi ya da Uğurcan’ın çizgideki o refleks canavarı kimliği, Paraguay’ın tek kurşunluk hızlı hücumlarında sigortamız olacak.

Uğurcan Çakır

Merih geçit vermez

Savunma: Çelikten Set. Merih Demiral: Savunmanın kalbindeki "Gladyatör". Paraguay'ın çift forvetli 4-4-2'sindeki fiziksel yıpratma savaşında tam onun kalemi bir mücadele var. Rakibi ceza sahasına sokmamak, o sert Güney Amerika forvetlerine havadan geçit vermemek Merih için milli gurur meselesidir.

Çilingir Abdülkerim

Abdülkerim Bardakcı: Montella’nın 4-2-3-1’inin geriden çıkış anahtarı. Abdülkerim sol ayaklı, oyun kurma becerisi yanında Paraguay kapandığında, geriden atacağı o milimetrik uzun toplarla rakip savunmanın dengesini altüst edecek ve kilitlenen oyunu açacak gerçek bir çilingir.

İrfan Can Kahveci - Abdğülkerim Bardakcı - Salih Özcan

Oyun lideri Ferdi

Ferdi Kadıoğlu: Sol bekte bir bek değil, adeta bir oyun kurucu, bir gizli oyun lideri. Almirón’un sürat koridoruna kilit vururken, hücumda Arda ve Kenan’a açacağı alanlar Paraguay’ın 4-4-2’sinin kanat kimyasını bozacak.

Zaferin şifresi Hakan

Orta Saha: Maestro ve Dinamolar topluluğu gibi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu: Inter’de dünyayı dize getiren o oyun aklı! İşte o "3-1"lik galibiyetin şifresi Hakan’ın ayaklarında saklı. Tempoyu o belirleyecek, Paraguay’ın sert orta saha baskısını tek paslarla eritecek. Onun saha içi liderliği, takımın panik yapmasını engelleyen en büyük güvencemiz. Ondan seken toplarda İsmail Yüksek, Hakan’ın arkasını toplayacak, Paraguay’ın geçiş hücumlarını daha doğmadan orta sahada eritecek kesici güç. Dönene basacak.

Hakan Çalhanoğlu

Sihirbaz Arda Güler

Arda Güler göz bebeğimiz, Real Madrid’in dâhisi! Paraguay’ın ABD karşısında hallaç pamuğuna dönen o savunma zaaflarını, ceza sahası yayından atacağı o akıl dolu paslar ve şutlarla çözecek isim. 4-2-3-1’in kalbinde, o dar alanda yapacağı sihirbazlıklar maçı koparacak.

Kenan modern forvet

Kenan Yıldız: "İnananlar burada mı?" diye haykıran o asil çocuk! Juventus’un o yırtıcı, modern kanat-forveti. Sol kanattan içeri kat edişleri, Paraguay’ın ağır savunma hattını darmadağın edecek. Kaybetmeyi kabullenmeyen o yüksek ruh ve karakter sahaya isyan bayrağını dikecek.

Kim durdurur sizi?

Barış Alper Yılmaz / Kerem Aktürkoğlu: Sağ kanatta bir dinamit! Barış’ın o muazzam fiziksel gücü, Paraguay beklerini kendi ceza sahalarına hapsedecek. İlk maçtaki o "son vuruş" şanssızlığı bu maçta inada ve hırsa dönüşecek. Santrforda kim oynarsa oynasın, ileri uçtaki oyuncuların Arda ve Hakan’ın besleyeceği o paslarda sadece doğru yerde durması yetecek. Avustralya maçındaki bitiricilik senaryosu bu kez tersine dönecek, Paraguay'ın savunma zaafı ağlarla buluşacak.

İnanan kazanır

Son Söz: Tabelayı İnanç Yazar! Teknik, taktik, oyuncu kalitesi... Hepsi bizim lehimize. Paraguay 4-4-2'siyle katı durmaya çalışsa da, Real Madridli, Juventuslu, Interli çocuklarımızın o geniş pas opsiyonları ve oyun zekası karşısında çaresiz kalacaktır.

İçindeki o ses çok haklı: Biz bitti demeden bitmez! Tarih yine tekerrür edecek, o reaksiyon verilecek ve "Bizim Çocuklar" başımızı öne eğdirmeyecek. Gözümüz sahada, kalbimiz onlarla; Hamlet oyunu bizim zaferimizle perdesini kapatacak!