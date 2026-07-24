Kartal kanatlarını açtı, yürekleri ısıttı!

Fenerbahçe’yi seyrettim, beğendim ama Beşiktaş bambaşka! Helal olsun, bir takım bu kadar kısa sürede bu kadar değişir mi, değişmiş. Hem de ne değişme! Başkan Serdal Adalı ve arkadaşları artık yatağında rahat uyuyabilir.

Skorun ötesinde bir oyun

Sadece 10 gündür birlikte çalışan, yeni hocasıyla sahaya çıkan, as santrforu ve yıldız transferi Trossard’ı bile kadroda göremeyen bir Beşiktaş…

Ama ne oldu biliyor musunuz?

Sahadaki takım, özlenen Kara Kartal’dı! Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Orkun Kökçü’nün golüyle kazandı ama skorun ötesinde sahada bir ruh, bir ateş, bir inanç vardı ki, tribünleri ayağa kaldırıyordu.

O pres, o açlık takdire şayan

Rehavete kapılmak mı, ne gezer! Rakip 16. dakikada 10 kişi kalınca “iş bitti” demediler. Ezdi geçtiler. Bol bol net pozisyon da harcadılar ama olsun. Çünkü o gece Beşiktaş’ta özlem duyduğumuz o Kartal ruhu vardı. Topu kaptıran her Beşiktaşlı, Dünya Kupası’nda İspanya’nın yaptığı gibi dişini tırnağına takıyor, topu geri Kazanıyordu.

İşte o pres! İşte bu açlık! Yıllardır sezon başında “hazırlıksız, temponuz düşük” eleştirileri yiyordu ya… Vincenzo Italiano o eleştirileri yerle bir etti, çöpe attı. Henüz tam hazır olmayan kadrosuna rağmen çakı gibi, disiplinli, hırslı bir Beşiktaş çıkardı karşımıza.

Italiano'nun aşıladığı zıhniyet

Takım sahaya derli toplu yayılıyor, bloklar kopmuyor, kenardan hocanın oyuna hâkimiyeti hissediliyor. Geçen sezon eksik rakipler karşısında eriyip giden Beşiktaş’tan eser yok. Bu sefer eksik bölgeden yüklenip pozisyon üretme becerisi var. Kulübe oyunun içinde. Bu, sezon boyu işe yarayacak bir özellik. Dedim ya… O pres… O pres bambaşka!

Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi koşan, topu kaptırınca adeta kanı beynine sıçrayan Beşiktaşlılar gördük. Bu, Italiano’nun takıma aşıladığı mentalite. Henüz santrfor yok, Trossard yok, kadro tamam değil. Buna rağmen sahada Kara Kartal’ın kaybetmeyi kabullenemeyen ruhu vardı. Hele Salih’e bayıldım, sadece orta sahayı değil bütün takımı toparlamış, Orkun’u da inanılmaz rahatlatmış. Bu sinyaller açıkçası futbol adına beni heyecanlandırıyor. Bu başlangıç, “Biz buradayız, bu sezon farklı olacağız” dedirtiyor.

Cerny ne bu hâl?

Tabii eksiler de var. Cerny ilk resmî maçta tutuktu, maalesef olumsuz bir görüntü çizdi. Olaitan’ın enerjisi güzel ama topu kullanmada, pas tercihinde ve şiddette hâlâ yetersiz. Ancak karalar bağlamaya gerek yok bunlar zamanla hallolacak şeyler.

Özetlersek Kara Kartal daha ilk maçta yüreğimi ağzıma getirdin! Bu ateş, bu disiplin, bu inanç devam ederse… Avrupa’da ve ligde neler yapar neler!

Helal olsun çocuklar! Helal olsun Vincenzo Italiano!