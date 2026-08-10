Dursun Özbek Başkana inanın

FUTBOL OKYANUSU ÇÖLLEŞİYOR

Galatasaray uyuyor mu?

Bu nasıl bir soru, son dört sezonun şampiyonu için böyle bir soru mu sorulur?

Ama soruyorlar... Neymiş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer üstüne transfer yaparken Dursun Özbek ve yönetimi bu dönemi içindeki iktidar savaşı ile geçiriyormuş!

Heyhat!

Dursun Özbek

''Ayağını yorganına göre uzat'', ''Dibini görmediğin suya dalma'' derdi, eskiler...

Ama kimin umurunda bu düstur.

Şimdilerde ''Etim ne ki budum ne olacak?'' diye düşünen yok ama talep de beklenti de çok büyük. Öyle ki hayaller dağ gibi gerçekler ise maalesef çukur hem de ne çukur!

Büyük küçük ayırımı yapmıyorum... İnanın kulüplerin çoğu borç batağında ve yeni gelir kaynakları bulmak zor hatta imkansız.

Bu dönemde bir kulüpte başkan ya da yönetici olmak ateşten gömlek giymek gibi bir şey.

Hâl bu iken ayağı yere basmayan transfer haberleri havada uçuşuyor.

''O, onu alıyor. Bu, bunu alıyor.''

Heyecan dağ gibi; sonrası mı tam bir hayal kırıklığı!

Kulüplerin çoğunun öz kaynağı; futbolcu çöplüğüne akıyor.

Beyler; ''bu hovardalık niye'' ya da ''bu haberler nereden çıkıyor'' diye soramıyorsun.

Yalandan kim ölmüş? Atan atana, tutan tutana...

Her gün bir kulübe bir isim getiriliyor.

Dursun Özbek ve Okan Buruk

''Para nerde? Bu transferlere gerçekten ihtiyaç var mı?'' diye soran yok. Menajerlerin, medyanın hatta reklam peşindeki yeni yetme yöneticilerin işine geliyor bu haberler ama inanın hepsi de bindiği dalı kesiyorlar. Futbol okyanusu kuruyor, çöle dönüyor. Yazık!

Kimse de, ''Kulübün ekonomik durumu, bütçe yapısı, gelir - gider durumu ve hedefleri ne?'' diye sormuyor.

Dahası...

Futbol yatırımını sıradan iş olarak görenler bol keseden harcıyor maalesef transfer için olması gereken kriterleri hiç dert edinmiyor:

''İnsan kaynağı; oyuncu havuzu, kulübün ekonomik-mali yapısı, idari, sportif ve performans anlamında kalite, verimlilik ve fayda bakımından kısa, orta, uzun vadeli plân ve amaçları ne'' diye soran da yok, umursayan da.

Maksat; heyecan olsun. İstisnalar var tabii ama sözüm genele...

Şu günlerde ''Transferler nerede?'' topa tutulan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yoğurdu üfleyerek yiyor diye yerden yere vuruluyor.

Ne büyük yanlış!

Dursun Özbek ve Okan Buruk



Hesap adamı olmak; mühendis titizliği ile hareket edip son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı aynı kararlılık, aynı soğukkanlılık, aynı titizlik, aynı prensip aynı gaye doğrultusunda yarınlara hazırlamak suç mu?

Hayır, değil... Siz, Dursun Özbek Başkan'a inanın... Bilin ki, Galatasaray adına en doğruları yapıyor Dursun başkan. Ne demişler, sabırla koruk helva olurmuş.