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Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fotoğraf Başlığı Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğu play-off turuyla devam ediyor. Hradec Kralove engelini aşan siyah-beyazlı ekip, lig aşaması öncesindeki son turda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Beşiktaş-Kauno Zalgiris maç tarihi, saati ve yayın bilgileri karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Beşiktaş'ın play-off programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede mücadele edecek. İlk karşılaşmaya İstanbul ev sahipliği yaparken turun ikinci ayağı Litvanya'da oynanacak. Maçların tarihleri netleşirken başlama saati ve canlı yayın programına ilişkin detaylar da yakından takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması 20 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Litvanya'da gerçekleştirilecek. Beşiktaş, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiBeşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçının canlı yayınlanacağı kanal da futbolseverlerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. İlk karşılaşmanın 20 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacağı kesinleşirken maçın yayıncısına ilişkin resmi duyuru henüz yapılmadı. Karşılaşmanın TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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