Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin geçen yıl yüzde 45, 2026’nın ilk 7 ayında ise yüzde 16 arttığını açıkladı. Cilvegözü’ndeki tır trafiğinin 1500 araca ulaştığını belirten Bolat, Türkiye-Suriye-Irak üzerinden Körfez’e uzanan uluslararası ticaret koridorlarının yeniden canlandığını söyledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde siyasi temasların yanı sıra ticaret ve ulaşım başlıklarında da hareketlilik hız kazanıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda açılan yeni tır parkı, iki ülke arasındaki ticaret trafiğinin artan hacmine cevap verirken, bölgesel ticaret koridorlarının yeniden işlerlik kazanması açısından da dikkat çekiyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı’nın açılışının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin geçen yıl yüzde 45 arttığını, 2026’nın ilk 7 ayında ise yüzde 16’lık yükseliş kaydettiğini söyledi.

Bolat, ekonomik ilişkilerin gelişmesinin iki ülke halklarının refahına da doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, Suriye’nin Türkiye açısından Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’ya uzanan ticaret yollarında önemli bir geçiş noktası olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin de Suriye için Avrupa’ya ve Batı’ya açılan önemli bir güzergâh olduğunu vurgulayan Bolat, iki ülke arasında halihazırda 6 gümrük kapısının aktif olarak çalıştığını söyledi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın 10 ayda hizmete alındığına dikkati çeken Bolat, "Böylece nakliyecilerin, tır şoförlerinin daha rahat, konforlu ve iyi şekilde hizmet alması, Türkiye-Suriye ilişkilerinin inşallah daha da artmasını sağlayacaktır" dedi.

Türkiye-Suriye hattında ticaret yeniden hızlandı: Gözler Körfez’e uzanan yeni koridorda

BABÜLHAVA SINIR KAPISI DA YENİLENİYOR

Ticaret Bakanı Bolat, şöyle devam etti:

"Bu arada Suriye hükümeti de Cilvegözü'nün karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı'nı yenilemek için çalışmalara başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi de bunu bize müjdeledi. Sayın Başkanımız iki hafta önce Ankara'daydı. Orada da inşallah bu yıl sonuna kadar doğu hududumuzda Suriye'yle Nusaybin-Kamışlı Sınır Kapısı'nın açılacağı müjdesini verdi ve 'Çalışmalara başladık' dedi. İşte böylece Türkiye, Suriye, Irak üzerinden bütün Körfez'e uzanan uluslararası ticaret koridorları yeniden canlanmış oluyor"

NAKLİYECİLERE VİZE VERİLİYOR

Orta Doğu ve Körfez coğrafyasında Türkiye ve Suriye'nin içinde bulunduğu ulaşım, ticaret, transit ticaret ve enerji koridorlarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bölge ülkeleriyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bu konuda da anlaşmalar yapılıyor. İnşallah dünyaya açılan çok önemli uluslararası geçiş yolları her iki kardeş ülkeden, Irak'tan ve diğer Körfez ülkelerinden geçmiş olacak. Cilvegözü'nden giren ve çıkan araç sayısı 1500'e çıktı. Ayrıca 15 Nisan'da Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığımız anlaşma gereği, şoförlerimize, nakliyecilerimize vize verilmeye başlandı. Tam 13 yıl sonra. Dün 398 tır transit ticaret için Cilvegözü'nü kullanmış, bu da rekor bir rakam. Habur Sınır Kapısı'nda da geçen hafta perşembe günü geçiş rekoru kırıldı. Temmuz ayında da hem girişte hem çıkışta 450-500 arasında tır sayısı arttı."

Türkiye-Suriye hattında ticaret yeniden hızlandı: Gözler Körfez’e uzanan yeni koridorda

TIRLARIN SAYISI ARTACAK

Kuteybe Ahmed Bedevi de tır parkının açılışını birlikte yapmaktan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Son dönemde Türkiye ile Suriye'nin ticaretinde artış yaşandığını dile getiren Bedevi, "Bu hem Türkiye hem Suriye tarafında sahaların genişletilmesini gerektirdi. Bizler başladık, Babülhava'da saha genişletme çalışmasını yakın dönemde bitireceğiz. Ne kadar tır alabilirsek her iki ülkenin de çıkarına olacaktır" diye konuştu.

Bedevi, Türkiye ve Suriye'nin her alanda kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, "Bizler Suriye Arap Cumhuriyeti olarak bunu unutmayacağız. Aynı zamanda tırların da sayılarını artıracağız, artması için gayret içerisinde olacağız. Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için mümkün olduğu kadar daha fazla çaba ve gayret içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Kuteybe Ahmed Bedevi ve diğer ilgililer, açıklamanın ardından tampon bölgede incelemede bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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