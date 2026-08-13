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Spor

Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

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Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bordo mavililerin rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

FERENCVAROS, ZABRZE'Yİ ELEDİ

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile Ferencvaros karşı karşıya geldi. Gornik Zabrze'yi iki maçın sonunda eleyen Ferencvaros, bordo mavili ekibin rakibi oldu.

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Karadeniz ekibi, eşleşmenin ilk maçında 20 Ağustos'ta Papara Park'ta Ferencvaros'u konuk edecek. Trabzonspor, turu geçecek takımı belirleyecek rövanş karşılaşmasında ise 27 Ağustos'ta deplasmanda mücadele edecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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