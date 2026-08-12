Güllü dosyasında yeni ses kayıtları! Sahte vasiyetle şöhret ve firar planı
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ardından, soruşturmaya ilişkin yeni kayıtlar ortaya çıktı.
ATV Haber'in ulaştığı ve Güllü'nün ölümünden birkaç hafta sonrasına ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında, cinayet şüphesini güçlendiren konuşmalar yer aldı.
"300 BİN LİRA GECEN OLACAK"
Kayıtlarda, sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile magazin dünyasından Seyhan Soylu (Sisi) arasında geçen konuşma ortaya çıktı. Soylu’nun, olayı örtbas etmek ve süreci Güllü’nün vasiyetiymiş gibi göstermek için hazırladığı planı şu sözlerle aktardı:
"Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel onu da çok güzel hazırlamak, kızı hemşire olmayı tercih etmiş istememiş falan yapıyorum, zemini hazırlayacağım bir aranjöre söylettireceğim her şey haber olduktan sonra. Annenin anısına yapıyormuş gibi aklandıktan sonra. 300 bin lira gecen olacak senin"
"İLK 10 GÜNDE YOL ALACAKTIK"
Dosyaya giren bir diğer ses kaydında ise firar planı deşifre oldu. Nişanlısı Kervan Eminoğlu ve Sultan Nur Ulu ile yaptığı konuşmalarda çocuğunu güvenli bir yere bırakıp kaçmak istediğini açıkça belirten Gülter’in diyalogları kayıtlara şu şekilde yansıdı:
"(Çocuğu için) Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak tek insanlar onlar"
Gülter'in, Sultan'ın kaçış zamanlaması için yönelttiği "1 hafta diyorum bakalım" sözlerine verdiği aceleci cevap ise soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecek cinsten:
"Bir hafta çok. 1 haftada bu dosyayı sonuçlandırırlar arkadaşlar. Bizim burada bu kadar durmamızda hata, ilk 10 günde biz yol alacaktık"