Terörsüz Türkiye'ye yönelik yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından gözler sahada atılacak adımlara çevrildi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Önümüzde artık bir takvim yok, bir teyit mekanizması var. Bununla ilgili zaten MGK'mızın ve güvenlik birimlerimizin ortaya koyacağı süreçler var" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Süreçte artık bir takvim olmadığını, bir teyit mekanizması olduğunu vurgulayan İnan, "Bununla ilgili zaten MGK'mızın ve güvenlik birimlerimizin ortaya koyacağı süreçler var" ifadelerini kullandı.

İnan, "Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız öncülüğünde kurulacak kurulun yapacağı önemli teyit mekanizmaları var" vurgusu yaparak, söz konusu teyitlerin takip edildikten sonra, terörsüz Türkiye sürecinin etap etap bu zamana kadar nasıl başarıyla, pozitif bir şekilde ilerlediyse bundan sonra da aynı titizlikle devam edeceğini belirtti.

Terörsüz Türkiye'de tam denetim olacak! AK Parti'den 'teyit mekanizması' açıklaması

Eyyüp Kadir İnan, açıkalamasının devamında şu sözlere yer verdi:

Bu süreç çok önemliydi. Yani gerçekten de işin büyük bir bölümü bu konuda, bu mutabakatla 467 sayısıyla geçmesi çok çok kritikti. Kurumlarımız çok özverili bir çalışma yaptı. Çok güzel bir temelde inşa edildi. Ama sadece bu süreçte de sınırlı bakmamak lazım. Özellikle Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın bundan 21 sene önce yapmış olduğu Diyarbakır konuşmasıyla birlikte ortaya çıkan büyük bir birikim var. Büyük bir tecrübe var.

Bu tecrübe de en güçlü katkıyı bu sürece dahil etmiş oldu. Ben inanıyorum ki burada hem terörsüz bölgede, terörsüz bir coğrafyada huzurla, kalıcı bir şekilde en büyük eserlerimizden bir tanesi olan bu Terörsüz Türkiye icraatımız, gelecek nesiller için önemli bir adım olmuştur.

Tabii eleştiri yapan kişilerin görüşlerini aldık ama eleştirilerine hapsolmadık. Yani marjinal görüşlerin bu sürece barikat olmasına da asla Cumhur İttifakı izin vermedi. Ve bu konuda da kararlı durduk. Bu konuda da kararlı duran tüm milletvekillerimize, hangi siyasi parti olursa olsun, evet oyu kullanan tüm milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz.

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