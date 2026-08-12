Avrupa futbolunda sezonun önemli organizasyonlarından UEFA Süper Kupa'da PSG ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlarını buluşturacak final öncesinde futbolseverlerin gündeminde PSG-Aston Villa maçının canlı yayın bilgileri, başlama saati ve karşılaşmanın oynanacağı stat yer alıyor.

Avrupa futbolunun iki kupalı takımı Paris Saint-Germain ile Aston Villa, 51. UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için sahaya çıkıyor. Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak mücadele öncesinde iki ekip de organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı da belli olurken PSG-Aston Villa maçını canlı ve şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler yayın seçeneklerini araştırıyor.

PSG-ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa finali TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Paris Saint-Germain, son iki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Süper Kupa'da yer alırken Aston Villa ise geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak final biletini aldı. Her iki kulüp de daha önce UEFA Süper Kupa'yı birer kez müzesine götürdü. Bu nedenle Salzburg'daki karşılaşmayı kazanan taraf, organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaşacak.

PSG-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa final maçı yayın bilgileri

PSG-ASTON VİLLA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

PSG-Aston Villa maçı televizyonda TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın TRT 1'den şifresiz yayınlanacak olması nedeniyle mücadeleyi izlemek için ayrıca ücretli bir abonelik gerekmeyecek. Finalin yayın saati ise 22.00 olarak açıklandı.

Karşılaşma Avusturya'nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.

PSG-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Kupa final maçı yayın bilgileri

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI CANLI İZLE

UEFA Süper Kupa finalinde PSG ile Aston Villa arasındaki mücadele 12 Ağustos Çarşamba saat 22.00'den itibaren TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1'in televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin resmi dijital yayın imkanları üzerinden de takip edebilecek.

Süper Kupa tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım ise 6 kez kupayı kazanan Real Madrid. İspanyol ekibini 5'er şampiyonlukla Barcelona ve Milan, 4 kupayla Liverpool ve 3 şampiyonlukla Atletico Madrid takip ediyor. Türk futbolunun organizasyondaki tek şampiyonluğu ise Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılı ekip, 2000 yılında Real Madrid'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştı.

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