2027 İspanya Süper Kupası’nın İstanbul’da düzenlenebileceği öne sürüldü. Turnuvanın bu defa Suudi Arabistan yerine Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

İspanyol spor yazarı Alfredo Martinez’in haberine göre sezonun ilk kupasının sahibi olacak organizasyonun, 2027 yılının şubat ayının ilk haftasında İstanbul’da oynanması bekleniyor.

ARABİSTAN YERİNE…

Haberde, turnuvanın bu defa Suudi Arabistan yerine Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Stadı’nda oynanan İspanya Süper Kupası’nı finalde Real Madrid’i 3-2 yenen Barcelona kazanmıştı.

El Clasico, İstanbul’a! 2027 İspanya Süper Kupası ayağımıza geliyor

DÖRTLÜ FİNAL OLACAK

Bu turnuvada yarı finalde Real Sociedad ile Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Öte yandan organizasyonun gerçekleşmesi hâlinde Jose Mourinho ile Hansi Flick’i ilk kez resmî bir maçta karşı karşıya getirme ihtimali bulunuyor. Mourinho’nun çalıştırdığı Real Madrid ile Flick yönetimindeki Barcelona, İspanya Süper Kupası finalinde rakip olabilir.

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