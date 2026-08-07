ABD merkezli Paramount Skydance şirketinin Warner Bros. Discovery şirketini 110 milyar dolara satın alma teklifi, İngiltere tarafından onaylandı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ABD merkezli Paramount Skydance Corporation'ın, Warner Bros. Discovery şirketini satın alma işlemini onayladı.

CMA, satın alma işlemine ilişkin açıklama yaptı.

110 milyar dolarlık satış onaylandı! Dev şirket satıldı

Buna göre, CMA, ABD merkezli Paramount Skydance Corporation'ın, Warner Bros. Discovery şirketini satın alma işlemini onayladı.

Karar, Paramount'un İngiltere hükümetine verdiği yasal bağlayıcılığı olan taahhütlerin ardından geldi.

İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, bu taahhütler arasında İngiltere'ye yapılacak yatırımlar da bulunuyor.

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SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Bu satın almanın büyüklüğünün 110 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

CMA, haziranda söz konusu birleşmeye ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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