34 yıl sonra tüp bebek sahibiyle evlat sahibi olan Doğan çiftinin yaşadığı mağduriyet ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Abuzer ve Zeynep Doğan, yıllar boyunca bir mahalle sakini tarafından dolandırıldığı öğrenildi. Ailenin yaşadığı zorlukların ardından çeşitli yardım kampanyaları da başlatıldı.

Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ilk yıllarından itibaren çocuk sahibi olabilmek için uzun yıllar mücadele verdi. İki kez hamile kalan Zeynep Doğan'ın bebeklerini anne karnında kaybetmesinin ardından çift Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta birçok kez tedavi gördü. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için evlerini satan Doğan çifti, 34 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olarak hayallerine kavuştu.

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Ancak ailenin yaşadığı zorlukların bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Öğretmen, Doğan ailesinin yıllarca farkında olmadan büyük bir mağduriyet yaşadığını anlattı.

34 yıl sonra evlat sahibi olmuşlardı! Meğer mahalleli tarafından dolandırılmışlar

BANKA KARTI GELMEDİ SANDILAR

Zeynep Öğretmen, Abuzer Doğan'ın tek geçim kaynağının yaklaşık 16 bin liralık maaşı olduğunu belirterek, eşinin de emekli olabilmesi için yıllarca sigorta primlerini düzenli şekilde ödediğini söyledi. İki yıl önce Zeynep Doğan'ın emeklilik hakkı kazandığını, bankadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kendilerine kartın daha sonra gönderileceğinin bildirildiğini aktaran Zeynep Öğretmen, ancak emekli maaşı kartının aileye hiç ulaşmadığını ifade etti.

34 yıl sonra evlat sahibi olmuşlardı! Meğer mahalleli tarafından dolandırılmışlar

2 YIL BOYUNCA EMEKLİ MAAŞINI BAŞKASI ÇEKMİŞ

Dernek olarak aileyle tanıştıktan sonra gelir durumunu araştırdıklarını belirten Zeynep Öğretmen, Zeynep Doğan adına emekli maaşı bağlandığını öğrendiklerini söyledi. Yapılan incelemede, emekli maaşının yaklaşık iki yıl boyunca her ay düzenli olarak çekildiğinin ortaya çıktığını belirten Zeynep Öğretmen, banka kartının posta yoluyla gönderildikten sonra mahalleden biri tarafından ele geçirildiğini ve maaşın bu kişi tarafından çekildiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

34 yıl sonra evlat sahibi olmuşlardı! Meğer mahalleli tarafından dolandırılmışlar

"ÇOCUKLARIMA ZARAR VERİR" KORKUSUYLA SESSİZ KALDI

Yaşanan olaya rağmen Abuzer Doğan'ın şikayetçi olmak istemediğini söyleyen Zeynep Öğretmen, bunun nedenini sorduğunda Doğan'ın, "Kim olduğunu bilmiyorum. Allah korusun, çocuklarıma bir zarar verir" sözleriyle endişesini dile getirdiğini aktardı. Zeynep Öğretmen, kartın daha sonra yenilendiğini ve Zeynep Doğan'ın son birkaç aydır emekli maaşını kendisinin almaya başladığını belirtti.

34 yıl sonra evlat sahibi olmuşlardı! Meğer mahalleli tarafından dolandırılmışlar

YENİ YUVALARININ 3 YILLIK KİRASI PEŞİN ÖDENDİ

Dernek Başkanı, aileye yönelik destek çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı. İlk etapta Doğan ailesinin yaşadığı evin tamamen yenilenmesinin planlandığını ancak evin hisseli olması nedeniyle bu projeden vazgeçildiğini belirten Zeynep Öğretmen, Abuzer Doğan'ın da başka hak sahipleri bulunduğu için böyle bir masraf yapılmasını istemediğini ifade etti.

34 yıl sonra evlat sahibi olmuşlardı! Meğer mahalleli tarafından dolandırılmışlar

Bunun üzerine ailenin isteği doğrultusunda çocukların okuluna yakın, güvenli ve merkezi bir bölgede yeni bir ev kiralanmasına karar verildiğini açıklayan Zeynep Öğretmen "Ankara Abisi" mahlasıyla tanınan Yasin Oyanık’ın evin üç yıllık kira bedelini peşin olarak üstlendiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, imkanlar el verdiği sürece ailenin ilerleyen yıllarda da kira yükü yaşamaması için desteklerin sürdürüleceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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