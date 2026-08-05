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Spor

Fenerbahçe'den yıldız golcü için 40 milyon avro!

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Fenerbahçe'den yıldız golcü için 40 milyon avro!

Fenerbahçe'nin, Portekiz ekibi Benfica'nın 27 yaşındaki golcüsü Vangelis Pavlidis için 40 milyon avro bonservis bedeli teklif ettiği ancak olumsuz cevap aldığı iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Yunan golcü Vangelis Pavlidis için Benfica'dan cevap geldi.

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Portekiz basınından Record'un haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin Yunan golcü için yaptığı 40 milyon avroluk teklifi geri çevirdi. Teklifin son saatlerde Benfica yönetimine ulaştığı ve Başkan Rui Costa'nın olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Vangelis Pavlidis
Başlık ResmiVangelis Pavlidis

BENFICA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Portekiz ekibinin, Al Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Jhon Duran'a rağmen Pavlidis'i bırakmak istemediği ve golcü futbolcuyu yeni sezonda da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü aktarıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Yunan golcüyü 2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Portekiz ekibi, oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı ve kontratına 100 milyon avroluk serbest kalma maddesi ekledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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