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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bağ evlerinin arazi yüzölçümleri düşürüldü

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bağ evlerinin arazi yüzölçümleri düşürüldü
Fotoğraf Başlığı Resmi Gazetede yayımlandı! Bağ evlerinin arazi yüzölçümleri düşürüldü

Tarım arazilerinin kullanımına ilişkin önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle, üzerine bağ evi yapılmasına izin verilen tarım arazilerinde asgari büyüklük şartı 5 hektardan 2 hektara indirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki başvuruların değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Buna göre, yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, yürürlükten kaldırılan 9 Aralık 2017 tarihli "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

Resmi Gazetede yayımlandı! Bağ evlerinin arazi yüzölçümleri düşürüldü
Başlık ResmiResmi Gazetede yayımlandı! Bağ evlerinin arazi yüzölçümleri düşürüldü

BAĞ EVİ TARIM ARAZİLERİNİN YÜZÖLÇÜMÜ DÜŞÜRÜLDÜ

Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde de değişiklik yapılarak, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinin yüzölçümü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.

Yönetmelik, 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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