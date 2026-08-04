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Menderes Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı İlkay Çiçek de gözaltında

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İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesi'nde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği belirlendi.

Bilirkişi heyetinin raporu, saha araştırmaları ve fiziki ile dijital incelemelerin ardından savcılık, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek
Başlık ResmiMenderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Operasyonda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı M.T, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö.Y, eski Plan Proje Müdür Vekili Y.U, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.Y., belediye meclis üyesi E.P., belediye personeli Ö.C.K. ve A.B.Y. ile İ.P, M.P. ve A.P. gözaltına alındı.

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3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adreslerinde bulunamayan Belediye Başkan Yardımcısı R.S, belediye meclis üyesi F.H. ile eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.D'nin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: Anadolu Ajansı
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