Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin piyasa değerlendirmesinde yatırımcıların yakından izlediği altın, gümüş ve petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaştı. Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir beklediğini belirten Memiş, yatırımcılara kısa vadeli işlemler yerine uzun vadeli strateji ve portföy çeşitlendirmesi önerisinde bulundu.

ENFLASYONDA YILLIK DÜŞÜŞ, AYLIK YÜKSELİŞ Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Memiş, yıllık enflasyonda aşağı yönlü hareketin başladığını, aylık bazda ise yükseliş görüldüğünü söyledi. Enflasyonun seyrinde petrol fiyatlarının belirleyici unsurlardan biri olduğunu belirten Memiş, petrolün gerilemesi halinde küresel ölçekte enflasyon baskısının da hafifleyebileceğini ifade etti. Memiş, petrol fiyatlarının düşük seyretmesi durumunda Türkiye'de enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin önümüzdeki aylarda da sürebileceğini kaydetti.

PİYASALAR BU HAFTA İKİ VERİYE KİLİTLENECEK Uzman isme göre haftanın en önemli gündemlerinden biri ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri olacak: "Dalgalı bir piyasa bekliyoruz bu haftaya özel. Özellikle zikzak çizileceği bir hafta olacak ama geçen haftaya kıyasla biraz daha iyimser bir hafta beklediğimi söyleyebilirim.

Ancak Trump'ın söylemleri yine küresel piyasaları üzerinde etkili olduğu için gelen açıklamalar da belirsizliği maalesef korumaya devam ediyor. O yüzden yatırımcıların yine kendini koruması gereken bir haftadayız ve özellikle yatırımcılar için yine birikimlerini çeşitlendirmek, yine uzun vadeli bir strateji belirlemek, kısa vadeli işlemlerden uzak durmak burada oldukça önemli olacaktır"

ALTINDA BEKLENEN YÜKSELİŞ GELMEDİ Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde Memiş, Temmuz ve Ağustos aylarında yükseliş beklentisinin bulunduğunu ancak jeopolitik gelişmelerin fiyatlamayı etkilediğini söyledi: "Malum bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelmesiyle birlikte altın fiyatları tekrar hızlı bir şekilde toparlanabilir öngörüm vardı. Evet, ateşkesle alakalı öngörümüz gerçekleşti ama Trump bu ateşkesi maalesef devam ettirmedi. Yine İran'ı vurdu ve savaşı devam ettirdi. Dolayısıyla da altın tarafında o yükseliş yönlü hareketler biraz daha ötelenmiş oldu"

"BU YIL ALTIN, GÜMÜŞÜ GERİDE BIRAKABİLİR" Memiş, gümüş fiyatlarının kısa vadede altına kıyasla daha pozitif bir görünüm sergilediğini ancak yılın genelinde değerli metaller arasında tercihini altından yana kullandığını açıkladı. Gümüşün ons fiyatında yıl sonuna kadar 75 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirten Memiş, iki değerli metali kıyasladığında 2026'nın kazananının gümüşten ziyade altın olacağı görüşünü yineledi.

YATIRIMCIYA "KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN" MESAJI Küresel piyasalarda tamamen iyimser ya da karamsar bir tablonun bulunmadığını belirten Memiş, yatırımcıların özellikle siyasi ve jeopolitik açıklamalardan kaynaklanabilecek sert dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiğini söyledi. Memiş, yatırımcıların birikimlerini çeşitlendirmesinin, uzun vadeli bir strateji oluşturmasının ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmasının önemine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde piyasaların ABD-İran geriliminden gelecek haber akışı ile ABD'nin istihdam verilerine odaklanacağını belirten Memiş, haftanın dalgalı ancak önceki haftaya kıyasla daha iyimser bir görünümle geçebileceğini ifade etti.

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