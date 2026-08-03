Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması hedeflenen teklife göre, şehitlerin anne ve babasının maaşı, asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç gaziler 2,5 asgari ücret alacak. Vazife malulü er ve erbaşların durumlarındaki değişiklik sebebiyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55’e çıkıyor...

Şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni haklar öngören kanun teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM’ye sunuldu. Teklif, Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak.

Teklif ile getirilen düzenlemeler şöyle:

Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye kavuşturuluyor.

Artık onlar da aylık alacak! Şehit yakınları ve gaziler için düzenleme TBMM'ye sunuldu

BAKIMA MUHTAÇ GAZİLER

Bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödemenin miktarı artırılıyor. Düzenlemeyle, söz konusu ödemenin net asgari ücretin iki katı olan mevcut tutarı, net asgari ücretin iki buçuk katı tutarına çıkarılıyor. Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında da bu kapsamda artışa gidiliyor.

Artık onlar da aylık alacak! Şehit yakınları ve gaziler için düzenleme TBMM'ye sunuldu

TERÖRLE MÜCADELE EDEN PERSONEL

Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatına göre malul sayılmayanların da aylık miktarları artırılıyor. Bu durumda olanlar, ayrıca diğer gazilerin yararlandığı sosyal haklardan yararlanacak. Terörle mücadele görevlerinin ifası sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele asgari ücret tutarında aylık bağlanacak. Düzenleme ile TSK, Jandarma, Sahil Güvenlik komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, MİT mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, askerî öğrenciler ve güvenlik korucuları da kapsama alınıyor. Terör eylemleri sonucu ateşli silah mermi çekirdeği, şarapnel veya patlayıcı mühimmatın vücutta yaralanmaya neden olması, bunların blast (patlama basıncı) ve termal etkileriyle yaralanılması ya da terör örgütü mensuplarının kesici, delici, ezici yakın muharebe saldırıları sonucu meydana gelen yaralanmalar da malullük kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen olayları da kapsayacak.

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MUAYENE YAŞI 55’E ÇIKIYOR

Vazife malulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle yeniden muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi, 41’den 55’e çıkarılıyor. Böylece malullük derecesi ağırlaşanların hak kaybı olmadan aylıklarının artırılması öngörülüyor.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE MAAŞ

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere de asgari ücret rakamı üzerinden aylık bağlanacak.

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