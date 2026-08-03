Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferi futbol gündeminde geniş yankı uyandırırken, oyuncuyu kariyerinin ilk yıllarından itibaren yakından tanıyan iki önemli isim değerlendirmelerini Türkiye Gazetesi ile paylaştı. Mısır Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hany Ramzy ile milli takımda uzun yıllar yardımcı antrenör olarak görev yapan Diaa-El Sayed, bordo-mavili ekibin gündemindeki Salah'ın futbolculuğu, karakteri ve Trabzonspor'a sağlayabileceği katkılar hakkında Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Transfer dönemine damga vurmaya hazırlanan Trabzonspor'un Mohamed Salah hamlesi ses getirirken, Mısırlı yıldızı en iyi tanıyan isimlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Salah'ı milli takıma kazandıran eski teknik direktör Hany Ramzy ile uzun yıllar birlikte çalışan yardımcı antrenör Diaa-El Sayed, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarında yıldız futbolcunun bilinmeyen yönlerini anlattı ve muhtemel Trabzonspor transferini değerlendirdi.

Mohamed Salah

Başarılı oyuncuyu Mısır A Milli Takımı’na davet eden ilk isim olan Hany Ramzy, oyuncusunun gelişim sürecine dikkat çekti. Salah ile Mısır U-20 Milli Takımı ve A Milli Takım düzeyinde beraber çalışan bir başka deneyimli isim Diaa-El Sayed ise muhtemel transferde yıldız ismin takıma sağlayacağı katkıya değindi.

Mohamed Salah gençlik yıllarında...

HANY RAMZY: "İLK MİLLİ MAÇINDA ÖZEL BİR OYUNCU OLDUĞU BELLİYDİ"

Mohamed Salah'ın milli takımdaki ilk günlerinden itibaren farklı bir futbolcu olduğunu söyleyen Hany Ramzy, yıldız oyuncunun en büyük özelliğinin sadece yeteneğine güvenmemesi olduğunu vurguladı.

"İlk kez milli takım formasıyla sahaya çıktığında temposu, doğru karar verme becerisi ve sürekli kendini geliştirme arzusuyla özel bir potansiyele sahip olduğu hemen anlaşılıyordu. Baskı altında top kontrolü, dar alanlarda hızlanması ve hem kendisi hem de takım arkadaşları için alan oluşturabilmesi onu farklı kılıyordu. En çok aklımda kalan ise sadece doğuştan gelen yeteneğine güvenmeyişiydi. Oyunu çok iyi okuyordu; doğru zamanda boş alan bulmayı, hareketlerini zamanlamayı ve baskı altında doğru tercihi yapmayı biliyordu. Teknik kalite ile futbol zekâsının birleşimi, onu dünya futbolunun zirvesine taşıdı."

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"TRABZONSPOR'UN HÜCUMUNU ÜÇ FARKLI ŞEKİLDE GÜÇLENDİRİR"

Ramzy, Salah'ın Trabzonspor'a transfer olması halinde bordo-mavili ekibin hücum gücünü önemli ölçüde artıracağını söyledi.

"Öncelikle takımın ürettiği pozisyonların kalitesini yükseltir. Savunma arkasındaki boşlukları çok iyi değerlendiriyor ve hatlar arasında doğru hareket ediyor. İkinci olarak doğrudan gol katkısı sağlar. Bitiriciliği ve ceza sahasındaki pozisyon alma becerisi zaten en güçlü yönlerinden biri. Üçüncü olarak ise forvet hattındaki diğer oyuncuların verimini artırır. Hızı ve teknik kapasitesi nedeniyle rakip savunmaları geri itmeye zorlar, bu da takım arkadaşlarına daha fazla alan açar. Salah'dan sadece gol değil, takımın tüm hücum organizasyonunu daha etkili hale getirmesini beklerim."

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"TÜRK FUTBOLUNA KISA SÜREDE UYUM SAĞLAR"

Türk futbolunun fiziksel ve tempolu yapısına da değinen Ramzy, Salah'ın adaptasyon konusunda sorun yaşamayacağını belirtti.

"Türk futbolu rekabetçi ve fiziksel gücün ön planda olduğu bir lig. Ancak Salah gibi teknik kapasitesi, hareketliliği ve zihinsel gücü yüksek oyuncular bu tarz liglere çok hızlı uyum sağlar. Uluslararası tecrübesi de baskıyla baş etmesini kolaylaştırıyor. Sahada profesyonelliğini ortaya koyan oyuncular taraftarla çok hızlı bağ kurar. Salah'ın da performansı, sorumluluk alması ve istikrarıyla Trabzonspor taraftarıyla güçlü bir ilişki kuracağını düşünüyorum."

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DİAA-EL SAYED: "ONU DİĞERLERİNDEN AYIRAN ŞEY ÖĞRENME İSTEĞİYDİ"

Mohamed Salah ile Mısır U-20 ve A Milli Takımı'nda uzun yıllar çalışan Diaa-El Sayed ise yıldız futbolcunun başarısının arkasındaki en önemli unsurun çalışma disiplini olduğunu söyledi.

"Salah'ın gelişimi başından itibaren disiplinli ve profesyonel bir anlayış üzerine kuruldu. Onu diğer futbolculardan ayıran en önemli özellik öğrenmeye yönelik bitmek bilmeyen arzusuydu. Çalıştığı her teknik adamdan yeni şeyler öğrenmeye çalıştı. Vücuduna çok iyi baktı, fiziksel ve zihinsel hazırlığını hiçbir zaman ihmal etmedi. Mısır'dan İsviçre'ye, oradan İtalya'ya ve İngiltere'ye uzanan kariyeri tamamen kendi emeğiyle inşa edilmiş gerçek bir profesyonelin hikâyesidir."

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"LİVERPOOL EFSANESİ OLDU, ARAP DÜNYASINA İLHAM VERDİ"

Salah'ın yalnızca başarılı bir futbolcu değil, aynı zamanda bir rol model olduğunun altını çizen El Sayed, şu ifadeleri kullandı:

"Başardıkları gerçekten efsanevi. Bugün haklı olarak Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak görülüyor. Dünyanın en zorlu ligi kabul edilen Premier Lig'de yıllarca üst düzey performans göstermesi, gol ve asist rekorları kırması olağanüstü bir başarı. Sadece Premier Lig'de iz bırakmadı; tüm Arap dünyası için gurur ve ilham kaynağı haline geldi. Salah büyük bir golcü, aynı zamanda çok iyi asist yapan ve oynadığı takım için son ana kadar mücadele eden bir futbolcu. Hangi kulübe giderse gitsin büyük katkı sağlar."

15 yaşındaki Salah

"TÜRK TARAFTARLARININ TUTKUSU OLAĞANÜSTÜ"

Türk futbolunu yakından takip ettiğini söyleyen El Sayed, Süper Lig'in son yıllarda önemli gelişim gösterdiğini ifade etti.

"Türk futbolu bugün Avrupa'nın önemli ligleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştı. Son beş yılda yapılan yatırımlar bunun en büyük göstergesi. Türk taraftarları inanılmaz derecede tutkulu. Süper Lig'i ya da Türk takımlarının Avrupa maçlarını izlediğinizde stadyumlardaki atmosferi net şekilde hissediyorsunuz. Tribünler her zaman büyük bir enerji oluşturuyor."

Salah gençlik yıllarında

"SÜPER LİG'İN DAHA FAZLA TANITIMA İHTİYACI VAR"

El Sayed, Türk futbolunun gelişimini sürdürmesi için uluslararası görünürlüğün artırılması gerektiğini de belirtti.

"Bence Türk futbolunun geliştirmesi gereken en önemli alan küresel tanınırlık. Süper Lig, dünya genelinde daha fazla yayınlanmayı ve daha geniş platformlarda yer almayı hak ediyor. Çünkü Türk futbolunun büyümesini sürdürecek tüm temel unsurlar zaten mevcut. Dünya standartlarında statlar, tutkulu taraftarlar ve kulüplerin kalitesini artırmaya yönelik ciddi yatırımlar bulunuyor. Uluslararası görünürlük arttıkça ligin değeri de daha da yükselecektir."

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