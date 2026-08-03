Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olarak nam salan Adana’da biber hasadı sürüyor. Tarlada günlük 700 kasa biber toplayan işçiler, 1250 lira yevmiye alıyor.

Termometrelerin 45 dereceyi bulduğu Adana’da biber hasadı başladı. Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da tarım işçileri, günde 600-700 kasa biber topluyor, günlük bin 250 lira kazanıyor.

1250 LİRA YEVMİYE Günün ilk ışıklarıyla tarlalara gelen işçiler, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle uzun kollu kıyafet ve çeşitli yöntemlerle güneşten korunmaya çalışıyor. Zorlu hava şartlarına rağmen tarlalardaki mesailerine devam eden işçiler, akşama kadar tarlada çalışmayı sürdürüyor. Sık sık su tüketerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışan işçiler, 1250 lira yevmiye alıyor.

“GÜNDE 700 KASA TOPLUYORUZ” Geçimlerini tarımdan sağlayan işçiler, şuanda bölgede hasadı devam ürünlerde çalışıyor. Tarlada çalışan işçilerden Hicran Demir, "Sıcaklık bazen düşük oluyor ama bazen de çok yüksek oluyor. Yevmiyemiz 1250 lira. Şuanda biber hasadında çalışıyoruz. Günde bazen 600, bazen de 700 kasa biber topluyoruz. Öğleden sonra çok zorlanıyoruz. Sabah 05.00'de tarlaya geliyoruz. Eğer karanlık olmasa 04.00'de geleceğiz. Bazen öğleden önce bazen de öğleden sonra mesai bitiyor" diye konuştu.

“İŞ BEĞENMEYEN VAR” Sabah 05.00'de tarlaya geldiklerini söyleyen işçilerden Deniz Çelik ise “ Şuanda biber hasadında çalışıyoruz ve ürünler ne zaman biterse o zaman paydos veriyoruz. İş beğenmeyen, çalışmayanlar var. Onlarda gelsin burada çalışsın, bizde ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.

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