3 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından güncellendi. Arıza nedeniyle çalışmaların sürdüğü bölgelerde suyun yeniden verileceği saatler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Başkentte farklı ilçelerde meydana gelen içme suyu hattı arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintileri uygulanıyor. ASKİ'nin yayımladığı güncel arıza programında etkilenen bölgeler ile çalışmaların tamamlanmasının beklendiği saatlere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

ASKİ'nin 3 Ağustos 2026 tarihli güncel arıza bilgilerine göre Çankaya, Yenimahalle, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin büyük bölümü içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızalar ile altyapı çalışmalarından kaynaklanıyor. Ekiplerin arızaları gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken vatandaşların güncel duyuruları ASKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip etmeleri isteniyor.

ASKİ Ankara su kesintisi! 3 Ağustos Ankara su kesintisi ne zaman bitecek?

3 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ASKİ'nin yayımladığı bilgilere göre Çankaya, Yenimahalle ve Akyurt ilçelerinde devam eden arızaların 3 Ağustos 2026 saat 15.00'e kadar giderilmesi hedefleniyor.

Çankaya su kesintisi "Kırkkonaklar Mahallesi, Birlik Mahallesi"nde yaşanıyor. 03 Ağustos 2026 saat 05:05 ile 03 Ağustos 2026 saat 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Yenimahalle su kesintisi "Özevler Mahallesi ve Aşşağı Yahyalar Mahallesi bir kısmı"nda yaşanıyor. Kesintinin 15.00'te sona ermesi bekleniyor.

ASKİ Ankara su kesintisi! 3 Ağustos Ankara su kesintisi ne zaman bitecek?

Akyurt su kesintisi, Balıkhisar Mahallesi Havalimanı tarafında 15.00'e kadar etkili olacak.

Çubuk su kesintisi, Yıldırım Beyazıt mahallesi onurlu 4, Necip fazıl , İbni Sina ve bağlı sokaklar da 09.40-12.00 arasında uygulanacak.

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