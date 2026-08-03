Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT ortak yapımı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", 99. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gelişim sürecinde 12 Punto 2019'da "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan film, Mart 2027'de düzenlenecek 99. Oscar Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek.

'EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Filmin dünya prömiyeri Ekim 2025'te 62. Antalya Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Festival yolculuğunu 13. Boğaziçi Film Festivali ile 36. Ankara Film Festivali'nde sürdüren yapım, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Kurgu Ödülü"ne layık görüldü.

Türkiyenin adayı belli oldu! Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Oscara gidiyor

"Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", 70 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Refik'in, Suriyeli bakıcısı Nesrin'e çocuklarıyla birlikte Avrupa'ya gidebilmesi için maddi destekte bulunmasının ardından gelişen olayları konu alıyor.

Türkiyenin adayı belli oldu! Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Oscara gidiyor

Kurban Bayramı'nda çocuklarıyla bir araya gelmeyi bekleyen Refik'in hayatı, Nesrin'in iki çocuğunu ona emanet ederek ortadan kaybolmasıyla değişiyor. Film, bu süreçte Refik'in çocukları İhsan ve Nalan'ın aile içindeki hesaplaşmalarını ve farklı hayat mücadelelerini de izleyiciye aktarıyor.

BAŞVURULAR 30 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

Ülkelerin, 99. Oscar Ödülleri kapsamında " En İyi Uluslararası Film" kategorisindeki aday başvuruları 30 Eylül'de tamamlanacak. Kısa listeye kalan 15 film, 15 Aralık'ta açıklanacak, Oscar adayları ise 21 Ocak 2027'de duyurulacak. Ödül töreni 14 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.

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