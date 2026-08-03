Soykırımcı ve elleri kanlı ana, baba, oğul Netanyahular “sapıklık”ta ve “vahşilik”te de birbirlerini aratmıyorlar...

İsrail’in gözü dönmüş katil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun da soykırım ve vahşette kocasını aratmadığı ortaya çıktı.

KAPI ÖNÜNDE SOYUYORLAR!

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan eski çalışanlardan Y. adlı kişiye göre, Sara Netanyahu’nun evdeki hizmetlileri sürekli iteklediği, Afrikalı çalışanların kendi kıyafetleri ile eve girmesine izin vermediği, bu kişilerin kapı önünde herkesin içerisinde çırılçıplak soyundurulduğu ve başka elbiseler giyindirildiği belirtildi. Eve girmeden çalışanlara ellerini üç kez yıkattığı ve halılara basmadan çevresinden dolaşma emri verdiği de ortaya çıktı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ ZORLA YEDİRMİŞ

Sara Netanyahu’nun ayrıca evde çalışanlara yemek vakti geldiğinde tarihi geçmiş gıda maddeleri verdiği ve bunları yemeye zorladığı öğrenildi. Sara Netanyahu’nun bir çalışana da sürekli “Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin” dediği kaydedildi.

ÇARŞAF İÇİN TEKMELEDİ

Batı Kudüs’teki Başbakanlık Konutunda çalıştığı öğrenilen Y, açıklamasında ayrıca, çiftin oğlu Yair Netanyahu’nun da çalışanları her gördüğü yerde itekleyerek yere düşürdüğünü, fazla mesai yaptırdığı hâlde ücret ödemediğini söyledi. Yair’in çarşaflar iyi yıkanmadığı bahanesiyle bir çalışanı da tekmelediği belirlendi.







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