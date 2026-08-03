İsrail’in saldırıları sebebiyle sanat galerilerinin de kullanılamaz hâle geldiği Gazze’de hayat mücadelesi veren Filistinli sanatçılar, çadırda sergi açıyor. Yaşadıkları acıları ve taşıdıkları umudu tuvallere taşıyan sanatçılar, eserlerini “Kararlılığın Renkleri” adlı sergide bir araya getirdi. Sergi, Gazze şehrindeki Yermük Stadyumu’nda kurulan çadırlarda ziyaretçilere açıldı.

Filistinli sanatçı Ahmed es-Sahhar, serginin İsrail saldırılarının ortasında Gazze’de halkın yaşadığı acıları somutlaştırdığını söyledi. İsrail saldırılarında kültür merkezleri ile sanat atölyelerinin büyük ölçüde yıkıldığını kaydeden Sahhar, bu yüzden Filistinli sanatçıların eserlerini artık yerinden edilenlerin yaşadığı kamplardaki çadırlarda sergilemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Sanatçı Merve Salah ise birçok eserinin saldırılarda yok olduğunu ya da kaybolduğunu dile getirdi. İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda sivil altyapının büyük kısmı tahrip olurken, evlerini kaybeden çok sayıda Filistinli hâlen derme çatma çadırlarda hayatını sürdürüyor.

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