Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Bu hafta içinde bitiririz" diyerek duyurduğu santrfor transferinde öne çıkan ismin Serhou Guirassy olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Borussia Dortmund ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, gözler bu kez Başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, taraftarı heyecanlandıran bir transfer mesajı verdi.

Tecrübeli başkan, golcü transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz." ifadelerini kullanarak önemli bir gelişmenin sinyalini verdi.

Serhou Guirassy

GÜNDEMDEKİ İSİM GUIRASSY

Aziz Yıldırım'ın sözünü ettiği santrforun kim olduğu merak edilirken, Sabah Gazetesi'nin haberine göre bu ismin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy olduğu öne sürüldü.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Gineli golcü için Alman kulübüyle temaslarını sürdürdüğü ve transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği aktarıldı.

Serhou Guirassy

BONSERVİS ŞARTI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-lacivertli yönetimin transferdeki en önemli kriterinin bonservis bedeli olduğu belirtildi. İddiaya göre Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un talep ettiği bonservis rakamının 30 milyon euronun altına düşmesi halinde transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

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