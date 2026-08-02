Muhtemel Aşk final iddiaları sosyal medyada gündem olurken, dizide Melis karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu’ndan açıklama geldi. Oyuncu, sosyal medya hesabından erken final söylentilerine cevap verdi. Peki, Muhtemel Aşk final mi yapacak, bitiyor mu?

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk dizisinin ekran yolculuğuna devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı diziyle ilgili final iddialarının ardından kanalın yayın programına ve oyunculardan gelecek açıklamalara çevrildi.

MUHTEMEL AŞK FİNAL Mİ YAPACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin final yapacağına ilişkin sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılsa da kanal veya yapım şirketi tarafından alınmış resmi bir final kararı açıklanmadı. Show TV yayın akışına göre Muhtemel Aşk’ın yeni bölümüyle perşembe günü saat 20.00’de ekrana gelecek.

Dizinin son bölümlerdeki izlenme oranları üzerinden ortaya atılan erken final iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ancak Muhtemel Aşk’ın yayın hayatının sona ereceğini gösteren resmi bir açıklama bulunmuyor.

Muhtemel Aşk final mi yapacak? Hayal Köseoğlundan iddialara cevap

HAYAL KÖSEOĞLU'NDAN FİNAL İDDİALARINA CEVAP

Muhtemel Aşk dizisinde Melis karakterini oynayan Hayal Köseoğlu, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında erken final söylentilerine cevap verdi. Köseoğlu, “Arkadaşlar, final olmayacak” sözleriyle iddiaları reddederken ekip olarak yoğun biçimde çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Muhtemel Aşk final mi yapacak? Hayal Köseoğlundan iddialara cevap

Hayal Köseoğlu’nun açıklaması, Muhtemel Aşk’ın yakın zamanda ekrana veda edeceği yönündeki söylentilerin ardından geldi. Oyuncunun sözleri final iddialarını yalanlarken Show TV’nin güncel yayın planında da dizi için yeni bölüm bilgisine yer veriliyor.

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