Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek kurdukları Yeni Parti, bu kez de ‘ses kaydı’ iddiası ile gündem oldu. İddiaya göre Yeni Parti sosyal medya ilişkileriyle ilgili bir space yayınında Faruk Turan adlı kişinin mikrofonu açık kaldı. Turan’ın Özel’e destek veren sosyal medyacılara para dağıttığı öne sürüldü. Yayına yansıyan diyalogda Turan, telefondaki kişiye “Sana 48 bin geçti, 70 bin lira daha gelecek işte” dedi.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'de Özgür Özel ve 90 milletvekili istifa etmiş, CHP'den ayrılan ekip Yeni Parti'yi kurma kararı aldıklarını resmen ilan etmişti. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilirken Özgür Özel ise genel başkan olarak seçilmişti. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, TBMM Başkanvekilliği görevine seçilirken, Grup Yönetim Kurulu'nda Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun ve Özgür Karabat yer almıştı.

Yeni Partide ses kaydı iddiası! Mikrofon açık kaldı! Destek için para mı dağıtılıyor? ’70 bin lira daha gelecek’

GÜNDEM OLAN 'PARALI DESTEK' İDDİASI

Gözler Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye çevrilmişken, sosyal medyada yayınlanan bir ses kaydı, dikkat çeken iddiayı gündeme taşıdı.

Yeni Partide ses kaydı iddiası! Mikrofon açık kaldı! Destek için para mı dağıtılıyor? ’70 bin lira daha gelecek’

MİKROFONU AÇIK KALDI

İddiaya göre; Yeni Parti sosyal medya ilişkileriyle ilgili bir space yayınında Faruk Turan adlı kişinin mikrofonu açık kaldı. Grupta yönetici olarak görünen Faruk Turan, iddiaya göre Özgür Özel’e destek veren sosyal medyacılara para dağıttı.

Mikrofonu açık kalan kişinin iddia edilen profili

"70 BİN DAHA GELECEK"

Turan’ın yayına yansıyan sesinde “Bir bilgi sana attım, birini daha attım geldi mi? Tamam 18, 2 dağıtacağım sana reis. Sana 48 bin geçiyor, 70 bin lira daha gelecek işte” ifadelerini kullandığı duyuldu.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ses kaydına ilişkin Yeni Parti ekibi ve yetkililerinden bir açıklama gelmezken, medyada “Neyin pazarlığını yapıyorlar?”, “Kaynakları sorulsun”, “Bu paralar nereden geliyor?” gibi yorumlar yapıldı.

Yeni Partide ses kaydı iddiası! Mikrofon açık kaldı! Destek için para mı dağıtılıyor? ’70 bin lira daha gelecek’

NE OLMUŞTU?

CHP'de yaşanan "mutlak butlan" kararı ve yönetim krizinin ardından, Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel liderliğindeki "Yeni Parti", 24 Temmuz 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kuruldu.

Yeni Parti, 91 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de AK Parti'nin ardından en çok vekile sahip ikinci parti konumuna yükseldi. Katılımlar sonrası milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşen CHP, Meclis'te sandalye sayısı bakımından beşinci sıraya geriledi.

Yeni Partide ses kaydı iddiası! Mikrofon açık kaldı! Destek için para mı dağıtılıyor? ’70 bin lira daha gelecek’

Özgür Özel, kurucular kurulunun oy birliğiyle partinin ilk genel başkanı seçildi. Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın partinin Meclis Grup Başkanvekillikleri görevini üstlendi. Genel Sekreterlik görevine Yunus Emre, Parti Sözcülüğüne ise Zeynel Emre getirildi.

İşte Yeni Parti'nin A takımı:

Unvan İsim Genel Sekreter Yunus Emre Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman Parti Sözcüsü Zeynel Emre

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