2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, yayımlanan sorular üzerinden doğru ve yanlışlarını kontrol ederken sınav sorularının tamamını ÖSYM AİS ekranından belirli süre boyunca görüntüleyebilecek.

2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan ALES/2 sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM, kitapçığın yüzde 10’unu kamuoyuyla paylaşırken sınava başvuran adaylar için tüm soruların görüntüleneceği tarih aralığını da açıkladı.

ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2026 ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Kurumun 2 Ağustos 2026 tarihli duyurusuna göre sınavda yöneltilen soruların yüzde 10’u, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar yayımlanan cevap anahtarını inceleyerek sınavdaki doğru ve yanlış cevaplarını karşılaştırabilecek. Ancak kamuoyuna açık bağlantıda yalnızca Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’luk bölümü yer alıyor. Soruların tamamına ise yalnızca 2026-ALES/2 sınavına başvuran adaylar erişebilecek.

ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Ösym.gov.tr görüntüleme ekranı

ÖSYM.GOV.TR 2026 ALES/2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2026 ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’luk bölümü ÖSYM’nin resmi internet sitesinden görüntülenebilecek. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamına 2 Ağustos 2026 saat 14.00’ten itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Adayların AİS ekranına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimine göre adayların erişimine sunulacak.

ÖSYM.GOV.TR 2026 ALES/2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI

2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM AİS görüntüleme ekranı

ALES/2 SORULARININ TAMAMI NE ZAMANA KADAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?

2026 ALES/2 sınavına başvuran adaylar, sınav sorularının tamamını 10 gün boyunca görüntüleyebilecek. AİS üzerinden başlayan görüntüleme süreci 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Belirlenen sürenin tamamlanmasının ardından adayların soruların tamamına erişimi kapatılacak. Bu nedenle cevaplarını kontrol etmek ve tahmini net hesabı yapmak isteyen adayların AİS ekranına son tarihten önce giriş yapması gerekiyor.

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