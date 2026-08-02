ALES 2 sonuç açıklama tarihi ve sonuç sorgulama ekranı, 2026-ALES/2 oturumuna katılan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM sınav takviminde sonuçların erişime açılacağı güne ilişkin bilgiye yer verildi.

2026 ALES/2 sonuçları, 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen sınavla birlikte araştırılmaya başlandı. Adaylar ALES 2 sonuçlarının açıklanacağı tarihi, sonuç sorgulama işleminin nasıl yapılacağını ve sınav puanının geçerlilik süresini takip ediyor.

2026 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak. Adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarının yer alacağı sonuçlar, ÖSYM tarafından erişime açıldıktan sonra elektronik ortamda görüntülenebilecek.

ALES 2 sonuç açıklama tarihi ve ekranı: 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ALES 2 sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonuç ekranına T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini girerek sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarını görüntüleyebilecek. Sonuç sayfasına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerindeki “Sonuçlar” bölümü aracılığıyla ulaşılabilecek.

ALES 2 sonuç açıklama tarihi ve ekranı: 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Buna göre 2026-ALES/2’den alınan puanların geçerlilik süresi, sonuçların ilan edilmesiyle başlayacak. Adaylar puanlarını geçerlilik süresi içinde ilgili kurumların şartlarını karşılamaları halinde akademik başvurularında kullanabilecek.

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