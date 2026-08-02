"ALES puanı nasıl hesaplanır, yanlış doğruyu götürüyor mu" soruları adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM’nin uyguladığı net hesabı, puan türlerine göre kullanılan katsayılar ve ALES puan hesaplama formülü merak ediliyor.

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu 2 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Toplam 152 bin 449 adayın başvurduğu sınavda sayısal ve sözel testlerden 50'şer soru yöneltilecek, adaylara 150 dakika süre tanınacak. Bu kapsamda ALES net ve puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığı yeniden gündeme geldi.

ALES'TE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ALES değerlendirme sisteminde yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkiliyor. Her testte verilen doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı sayılıyor ve doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılıyor. Bu nedenle ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

ALESte yanlış doğruyu götürüyor mu? ALES 2 sınav puanı hesaplama

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES sınav puanı, yalnızca adayın doğru ve yanlış sayılarının karşılaştırılmasıyla hesaplanmıyor. İlk aşamada her test için doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Ardından sınava katılan bütün adayların Sayısal ve Sözel testlerdeki ham puan ortalamaları ile standart sapmaları ayrı ayrı hesaplanıyor. Ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Bu işlem sonucunda her aday için Sayısal Standart Puanı ve Sözel Standart Puanı belirleniyor.

ALESte yanlış doğruyu götürüyor mu? ALES 2 sınav puanı hesaplama

Standart puanların ardından adayın tercih ettiği puan türüne göre testlerin ağırlıkları uygulanıyor. Elde edilen ağırlıklı puanlar; adayların ağırlıklı puan ortalaması, standart sapması ve sınavdaki en yüksek ağırlıklı puan kullanılarak 100 üzerinden ALES puanına dönüştürülüyor.

ALESte yanlış doğruyu götürüyor mu? ALES 2 sınav puanı hesaplama

ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ALES değerlendirmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabın getirdiği neti götürüyor. Net hesabı yapılırken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır.

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