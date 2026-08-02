"ALES saat kaçta bitiyor" sorusu gündemde. 2026-ALES/2 bugün ÖSYM tarafından uygulanıyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, sınavın başlama ve bitiş saati, sınav süresi, soru sayısı ve uygulanacak kurallara ilişkin detayları araştırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) uygulanacağı gün geldi. Sınava katılacak adaylar, sınav saatleri, bina giriş kuralları ve soru dağılımı başta olmak üzere birçok detayı araştırıyor. İşte ALES/2 sınavına ilişkin merak edilen bilgiler...

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

2026-ALES/2, 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarında belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor. ÖSYM kurallarına göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın tamamlanması için adaylara 150 dakika süre verilecek. Bu kapsamda ALES/2, 12.45'te sona erecek.

ALES saat kaçta kaçta bitiyor, kaç dakika? ALES sınav süresi ve soru sayısı

ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU VAR?

ALES/2'de adaylara toplam 100 soru yöneltiliyor. Sınav, 50 soruluk Sayısal Test ile 50 soruluk Sözel Test olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sayısal bölümde adayların matematiksel düşünme ve muhakeme becerileri, sözel bölümde ise okuduğunu anlama, yorumlama ve sözel akıl yürütme yetenekleri ölçülüyor.

ALES saat kaçta kaçta bitiyor, kaç dakika? ALES sınav süresi ve soru sayısı

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES puanı hesaplanırken adayların doğru ve yanlış cevapları dikkate alınıyor. Dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor ve elde edilen ham puanlar standart puana dönüştürülerek Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleri hesaplanıyor. ALES puanları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyor.

ALES 2 SONUÇ TARİHİ

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi ve AİS mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilecek.

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