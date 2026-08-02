Konut sektöründe son dönemde “wellness” odaklı projeler öne çıkmaya başladı. Özellikle yabancı yatırımcılar ile ileri yaş grubundaki alıcıların talepleri doğrultusunda geliştirilen yeni nesil markalı konut projelerinde, klasik sosyal donatıların yanı sıra sağlık hizmetleri de ön plana çıkıyor.

Termal alanlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, diyetisyen desteği, sağlıklı yaşam üniteleri, yürüyüş parkurları ve spor alanlarıyla donatılan projeler, konutu sadece bir yaşam alanı olmaktan çıkararak sağlıklı yaşamı destekleyen bir konsepte dönüştürüyor.

YABANCI İLGİSİ VAR

Sektör temsilcileri, sağlık turizmine yönelik yatırımların artmasıyla birlikte konut ve sağlık hizmetlerinin aynı çatı altında sunulduğu projelerin yaygınlaşacağını belirtiyor. Özellikle uzun süreli konaklama planlayan yabancı yatırımcılar ile emeklilik dönemini konforlu geçirmek isteyen alıcıların bu projelere ilgi gösterdiğini ifade eden uzmanlar, “wellness” konseptinin önümüzdeki dönemde markalı konut projelerinde önemli bir rekabet unsuru hâline geleceğini ve gayrimenkul sektörüne yeni bir büyüme alanı kazandıracağını vurguluyor.

YATIRIM AMORTİSMAN SÜRESİ KISALIYOR

Konut fiyatlarında son iki yıldır yaşanan reel gerileme ile kira bedellerindeki yükseliş, gayrimenkul yatırımında dengeleri değiştirdi. Yatırımcıların en önemli kriterlerinden biri olan amortisman süresi birçok ilde kısalırken, konutun kira geliriyle kendini geri ödeme süresi yeniden cazip seviyelere inmeye başladı. Özellikle son beş yılda en fazla konut satışı yapılan 30 ilin 25’inde yatırımın geri dönüş süresi alıcı lehine iyileşti.

Sektör verilerine göre Türkiye genelinde konut yatırımının ortalama amortisman süresi 13 yıla gerilerken, İstanbul’da ise iki yıl önce 15 yıl olan geri dönüş süresi bu yıl 12 yıla düştü. Uzmanlar, konut fiyatlarının enflasyon karşısında gerilemesi ve kiralardaki artışın sürmesinin bu tabloyu ortaya çıkardığını belirterek, yatırımcıların artık sadece değer artışını değil, kira çarpanı ve düzenli kira gelirini de dikkate alarak karar verdiğini ifade ediyor.

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DÖNÜŞÜMDE EN ZORU UZLAŞMA

Türkiye genelinde hız kazanan kentsel dönüşüm projelerinde en büyük engel, hak sahipleri arasında uzlaşmanın sağlanması olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, dönüşüm sürecinde sadece müteahhit seçiminin değil, finansman modeli, bağımsız bölüm paylaşımı, kira desteği ve inşaat sürecinin yönetimi gibi birçok başlığın anlaşmazlıklara neden olabildiğini belirtiyor. Bu sebeple birçok projede hukuki süreçler uzarken, vatandaşlar güvenilir müteahhit seçimi ve mali şartlar konusunda daha temkinli hareket ediyor.

Sektör temsilcileri ise sağlıklı yürütülen uzlaşma süreçlerinin dönüşüm projelerini hızlandırdığına dikkat çekiyor. Hak sahiplerinin ortak hareket etmesi, şeffaf sözleşmeler hazırlanması ve kamu tarafından sağlanan kira ile kredi desteklerinden etkin şekilde faydalanılması durumunda projelerin daha kısa sürede tamamlandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde dönüşümün gecikmemesi için uzlaşma kültürünün güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

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